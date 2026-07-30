مونسون فرصت طلایی گردشگری/ چابهار بهشت ناشناخته گردشگری جنوب ایران

میراث آریا: جایی در جنوبی‌ترین نقطه ایران، آنجا که کوه‌های مریخی به آبی بی‌کران دریا می‌رسند و نسیم مونسون، گرمای تابستان را با خود می‌شوید، چابهار ایستاده است؛ شهری که طبیعت در آن، هر فصل چهره‌ای تازه از خود به نمایش می‌گذارد.

چابهار تنها یک مقصد برای سفر نیست؛ تلاقی دریا، کوه، تالاب، نخلستان و فرهنگ مردمانی است که مهمان‌نوازی را بخشی از هویت خود می‌دانند. از ساحل صخره‌ای بریس تا تالاب صورتی لیپار و از چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد مکران تا آرامش دریای عمان، هر گوشه این سرزمین می‌تواند روایتی تازه برای گردشگران داشته باشد.

حالا توسعه زیرساخت‌های اقامتی، گسترش تفریحات دریایی، اجرای طرح‌های گردشگری و معرفی ظرفیت اقلیمی مونسون، چابهار را در مسیر تازه‌ای قرار داده است؛ مسیری که می‌تواند این بندر اقیانوسی را به مقصدی چهار فصل برای گردشگران ایران و منطقه تبدیل کند.

چابهار ترکیب تماشایی دریا طبیعت و فرهنگ

روزبه حسن‌پور فعال حوزه گردشگری در این باره بیان کرد: چابهار برای من فقط یک مقصد گردشگری نیست؛ شهری است که در آن می‌توان همزمان آرامش دریا، زیبایی طبیعت و فرهنگ متفاوت مردم را تجربه کرد. وقتی برای نخستین‌بار به چابهار سفر کردم، چیزی که بیش از همه توجهم را جلب کرد، تنوع جاذبه‌های طبیعی و چشم‌اندازهای متفاوت این منطقه بود.

حسن‌پور افزود: از ساحل و دریای عمان گرفته تا کوه‌های مریخی، تالاب لیپار، ساحل صخره‌ای بریس و طبیعت زیبای اطراف چابهار، هر کدام جذابیت خاص خودشان را دارند و باعث می‌شوند سفر به این منطقه تکراری نشود.

این گردشگر ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم چابهار، آب‌وهوای آن است. برخلاف تصوری که ممکن است درباره گرمای جنوب وجود داشته باشد، هوای چابهار در فصل تابستان و به‌خصوص هنگام وزش بادهای مونسون، بسیار دلپذیر است و همین موضوع می‌تواند این شهر را به مقصدی مناسب برای سفر در تمام طول سال تبدیل کند.

او گفت: مهمان‌نوازی مردم چابهار نیز بخش مهمی از تجربه سفر به این منطقه است. برخورد خوب و صمیمی مردم محلی باعث می‌شود گردشگر احساس غریبی نکند و با خاطره‌ای خوب از منطقه برگردد.

حسن‌پور تصریح کرد: به نظرم چابهار ظرفیت بسیار زیادی برای تبدیل‌شدن به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور دارد؛ البته معرفی بهتر جاذبه‌ها، توسعه امکانات اقامتی، تفریحات دریایی و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند.

این گردشگر در پایان خاطرنشان کرد: چابهار شهری است که باید آن را دید و تجربه کرد؛ جایی که دریا، طبیعت، فرهنگ و مهمان‌نوازی در کنار هم قرار گرفته‌اند و هر بار می‌توان از سفر به آن، تصویری تازه و خاطره‌ای متفاوت با خود به همراه برد.

چابهار؛ پیشانی گردشگری مکران

عمر بلوچ معاون فرهنگی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در این خصوص بیان کرد: سواحل مکران در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه در جنوب شرق کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ منطقه‌ای که علاوه بر جایگاه راهبردی در حوزه اقتصاد و ترانزیت، از منظر گردشگری نیز ظرفیت‌های کم‌نظیری را در خود جای داده است.

بلوچ افزود: منطقه آزاد چابهار در سال‌های اخیر، علاوه بر ایفای نقش مهم در حوزه‌های اقتصادی، لجستیکی و ترانزیتی که آن را به یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور تبدیل کرده، نگاه جدی و هدفمندی به توسعه گردشگری داشته است.

رئیس گردشگری منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: ما معتقدیم توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که در کنار اقتصاد، به فرهنگ، جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی نیز توجه شود.

او ادامه داد: خوشبختانه با اقداماتی که انجام شده، سازمان منطقه آزاد توانسته است به عنوان یک نهاد مسئولیت‌پذیر اجتماعی در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کند. این موضوع موجب افزایش اعتماد عمومی و استقبال از برنامه‌های فرهنگی و گردشگری شده است.

بلوچ در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سواحل مکران گفت: اگر از منظر طبیعی به منطقه نگاه کنیم، خداوند نعمت‌های کم‌نظیری را در این جغرافیا قرار داده است.

رئیس گردشگری منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: کوه‌های مریخی با چشم‌انداز خاص و ساختار زمین‌شناسی متفاوت، یکی از پدیده‌های نادر در سطح کشور و حتی جهان به شمار می‌روند.

او افزود: تالاب لیپار که به دریاچه صورتی شهرت دارد نیز جلوه‌ای کم‌نظیر از طبیعت منطقه است. سواحل زیبای مسیر بریس، باغات سرسبز کهیر و زرآباد، صخره‌های ساحلی و چشم‌اندازهای گسترده مکران مجموعه‌ای از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند برگ برنده جذب گردشگر داخلی و خارجی باشند.

بلوچ بیان کرد: این مواهب طبیعی سرمایه‌هایی هستند که باید به‌درستی معرفی و مدیریت شوند.

معاون فرهنگی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار درباره زیرساخت‌های اقامتی اظهار کرد: یکی از ارکان اصلی هر مقصد گردشگری، موضوع اقامت است.

او افزود: در حال حاضر بیش از هزار و چهارصد تخت اقامتی در چابهار فعال است، اما با توجه به روند رو به رشد ورود گردشگران، این میزان پاسخگوی نیاز آینده نخواهد بود.

بلوچ تصریح کرد: به همین منظور، حدود سه هزار تخت جدید در قالب هتل‌ها، مهمانپذیرها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در حال احداث است.

رئیس گردشگری منطقه آزاد چابهار ادامه داد: بخشی از این پروژه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید و مابقی در سال ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود.

او خاطرنشان کرد: این افزایش ظرفیت، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه نیز کمک خواهد کرد.

بلوچ در بخش دیگری از سخنان خود درباره توسعه تفریحات دریایی گفت: چابهار به دلیل دسترسی مستقیم به دریا، ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه تفریحات دریایی دارد.

معاون فرهنگی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: ما از سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک حمایت کرده‌ایم تا بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.

او ادامه داد: مجموعه‌ای مدرن در محدوده ساحل لیپار در حال احداث است که تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید و خدمات متنوعی در حوزه تفریحات دریایی ارائه خواهد داد.

بلوچ بیان کرد: همچنین در زون گردشگری پیکره ششم منطقه آزاد، مطالعات بین‌المللی در حال انجام است تا سرمایه‌گذاری‌هایی در سطح استانداردهای جهانی جذب شود؛ هدف ما ایجاد پهنه‌ای گردشگری در شأن ایران اسلامی است.

رئیس گردشگری منطقه آزاد چابهار درباره پروژه دریاچه ۱۰۳ هکتاری و تأثیر آن در توسعه گردشگری گفت: این پروژه یکی از طرح‌های شاخص منطقه آزاد چابهار است.

او افزود: برخی از هموطنان به دلیل نگرانی از شرایط دریا، تمایل کمتری به استفاده از تفریحات آبی دارند. ایجاد یک دریاچه بزرگ و ایمن می‌تواند فضایی مناسب برای خانواده‌ها فراهم کند تا با آرامش بیشتری از تفریحات آبی بهره‌مند شوند.

بلوچ تصریح کرد: این دریاچه علاوه بر افزایش جذابیت گردشگری، موجب تنوع‌بخشی به خدمات تفریحی منطقه نیز خواهد شد و می‌تواند نقش مهمی در افزایش ماندگاری خاطرات خوب برای گردشگران داشته باشد.

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