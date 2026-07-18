میراثآریا_ ساحل شبتاب چابهار فراتر از یک منظره چشمنواز، سرمایهای ملی برای توسعه گردشگری، اقتصاد دریامحور و پژوهشهای علمی است؛ فرصتی برای معرفی چهره حقیقی سواحل مکران به جهان. آنگاه که خورشید در افق دریای عمان غروب میکند، گویی پردهای از رمز و راز بر پهنه آب کشیده میشود.
با برخورد نخستین موج به ساحل، هزاران نقطه نورانی در تاریکی میدرخشند؛ نوری آبیرنگ که هر رهگذری را به شگفتی وا میدارد. این صحنه نه خیال، بلکه جلوهای از پدیده طبیعی «زیستتابی» است که توسط میلیونها موجود میکروسکوپی دریایی، عمدتاً دینوفلاژلهها، پدید میآید.
چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران، سالهاست میزبان این پدیده کمنظیر است؛ اما سهم آن از شهرت جهانی با ظرفیتهای واقعیاش فاصله دارد. در حالی که سواحل مشابه در مالدیو، استرالیا، پورتوریکو و تایوان به برندهای گردشگری بینالمللی تبدیل شدهاند، ساحل شبتاب مکران حتی برای بسیاری از ایرانیان نیز ناشناخته مانده است.
این در حالی است که چابهار مجموعهای بینظیر از شگفتیهای طبیعی را در خود جای داده است؛ از کوههای مریخی و تالاب صورتی لیپار گرفته تا جنگلهای حرا و خلیج گواتر. اکنون این ساحل که شبها به رنگ آسمان میدرخشد، در کنار سواحل صخرهای، این منطقه را به یکی از غنیترین نقاط طبیعی ایران در فواصل کوتاه تبدیل کرده است.
پیشینهای به قدمت تاریخ دریانوردی
دریانوردان از قرنها پیش از «دریاهای نورانی» سخن گفتهاند. آنچه در سفرنامههای کهن افسانه به نظر میرسید، امروز با پیشرفت دانش زیستشناسی دریایی، تحت عنوان پدیده «زیستتابی» شناخته میشود.
دانشمندان معتقدند این درخشش، واکنش دفاعی برخی پلانکتونها در برابر تحریک مکانیکی است؛ بنابراین هنگام شکستن موج، حرکت ماهیها یا حتی عبور دست در آب، نور آبی خیرهکنندهای نمایان میشود.
سواحل مکران در اسناد توسعه کشور، محور آینده اقتصاد دریایی ایران معرفی شدهاند. اما اقتصاد دریا تنها در بنادر و شیلات خلاصه نمیشود؛ گردشگری دریایی یکی از سودآورترین شاخههای اقتصاد آبی در جهان است.
ساحل شبتاب چابهار میتواند با معرفی حرفهای، ایجاد زیرساختهای مناسب، آموزش راهنمایان محلی و اجرای تورهای تخصصی، به برند گردشگری شبانه ایران تبدیل شود.
حفاظت؛ شرط ماندگاری این معجزه
البته این زیبایی بسیار حساس است. آلودگی نوری، ورود زباله، تخریب ساحل و تردد بیضابطه خودروها میتواند زیستگاه این موجودات ریز را به خطر بیندازد. بنابراین توسعه گردشگری زمانی موفق خواهد بود که حفاظت از اکوسیستم در اولویت قرار گیرد. چابهار نباید صرفاً مقصدی برای تماشای این پدیده باشد؛ بلکه باید الگویی از گردشگری مسئولانه و پایدار در سواحل مکران ارائه دهد.
سالهاست که نام چابهار با بندر، تجارت و منطقه آزاد گره خورده است، اما این سرزمین ظرفیت آن را دارد که با شگفتیهای طبیعیاش نیز در جهان شناخته شود.
ساحل شبتاب، تنها یک جاذبه گردشگری نیست؛ پیام روشنی از عظمت طبیعت ایران است. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای جستوجوی شگفتیها در آن سوی مرزها، نگاه عمیقتری به سواحل مکران داشته باشیم؛ جایی که هر موج، ستارهای بر ساحل مینشاند و هر شب، روایتی نو از شکوه آفرینش را به تصویر میکشد.
ساحل شبتاب چابهار؛ ظرفیتی منحصربهفرد برای توسعه گردشگری دریامحور
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چابهار با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر طبیعی این شهرستان به خبرنگار ما گفت: پدیده شگفتانگیز «ساحل شبتاب» یکی از جلوههای نادر طبیعت در سواحل مکران است که میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی در توسعه گردشگری پایدار، جذب گردشگران داخلی و خارجی و معرفی هرچه بیشتر چابهار در سطح ملی و بینالمللی نقشآفرین باشد.
خیرالنساء امیری اظهار کرد: ساحل شبتاب حاصل درخشش موجودات ریز دریایی (فیتوپلانکتونهای زیستتاب) است که در برخی شبهای سال و تحت شرایط خاص محیطی، امواج دریا را به رنگ آبی درخشان درمیآورند و منظرهای کمنظیر و چشمنواز خلق میکنند؛ پدیدهای که در کمتر نقطهای از جهان با چنین جلوهای قابل مشاهده است.
او افزود: این جاذبه طبیعی علاوه بر ارزشهای زیستمحیطی، از منظر گردشگری نیز دارای اهمیت ویژهای است و میتواند زمینهساز توسعه گردشگری طبیعتمحور، گردشگری علمی، گردشگری شبانه و افزایش مدت اقامت گردشگران در چابهار باشد؛ موضوعی که به رونق اقتصادی جامعه محلی، ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و توسعه کسبوکارهای مرتبط با گردشگری کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چابهار تصریح کرد: معرفی صحیح و اصولی این پدیده در کنار رعایت الزامات حفاظت از محیط زیست، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که حفظ اکوسیستم دریایی، شرط اصلی تداوم این جاذبه ارزشمند محسوب میشود و هرگونه بهرهبرداری گردشگری باید بر پایه اصول توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی انجام گیرد.
امیری ادامه داد: اداره میراثفرهنگی چابهار با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی، برنامههایی را برای معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده سواحل مکران در دستور کار دارد تا چابهار بیش از پیش به عنوان مقصدی چهار فصل با مجموعهای از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی در سطح کشور و منطقه شناخته شود.
او خاطرنشان کرد: در کنار جاذبههایی همچون کوههای مریخی، تالاب لیپار، غارهای بانمسیتی، اسکلههای صیادی، سواحل بکر مکران و فرهنگ غنی مردم بلوچ، ساحل شبتاب میتواند به یکی از نمادهای گردشگری چابهار تبدیل شود و نقش مؤثری در ارتقای برند گردشگری این شهرستان ایفا کند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چابهار در پایان با دعوت از علاقهمندان به طبیعتگردی گفت: از گردشگران انتظار میرود ضمن بازدید مسئولانه از این پدیده طبیعی، از ورود وسایل آلاینده، آسیب به زیستبوم ساحلی و هرگونه اقدامی که موجب تخریب محیطزیست میشود خودداری کنند تا این میراث ارزشمند طبیعی برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
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