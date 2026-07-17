۲۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۳

معاون صنایع دستی استان فارس اعلام کرد:

صادرات صنایع‌دستی فارس به روسیه، چین و تاجیکستان/ تدوین بسته جامع محصولات تجاری

صادرات صنایع‌دستی فارس به روسیه، چین و تاجیکستان/ تدوین بسته جامع محصولات تجاری

معاون صنایع‌دستی استان فارس از قرار گرفتن طرح توسعه صادرات صنایع‌دستی در اولویت برنامه‌های این اداره کل خبر داد و اعلام کرد: در گام نخست، کشورهای روسیه، چین و تاجیکستان به عنوان بازارهای هدف برای صادرات محصولات این استان شناسایی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی گفت: در راستای تحقق صادرات صنایع‌دستی به بازارهای هدف، جلسات متعددی با تولیدکنندگان و صنعتگران استان فارس برگزار شده است تا نیازهای بازار جهانی و توانمندی‌های تولیدکنندگان محلی به طور دقیق شناسایی شود.

معاون صنایع‌دستی استان فارس افزود: در حال حاضر در پی آن هستیم که یک بسته جامع و تجاری از برترین محصولات صنایع دستی استان تهیه کنیم تا این کالاها با استانداردهای جهانی وارد بازارهای هدف شوند.

سلیمی همچنین با اشاره به رویدادهای پیش‌رو، تأکید کرد: در اکسپوی امسال، حرکتی کاملاً جدی و هدفمند برای معرفی و عرضه محصولات صنایع دستی فارس در سطح بین‌المللی خواهیم داشت تا سهم استان در صادرات محصولات هنری و صنایع دستی افزایش یابد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042601837
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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