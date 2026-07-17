به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی گفت: در راستای تحقق صادرات صنایعدستی به بازارهای هدف، جلسات متعددی با تولیدکنندگان و صنعتگران استان فارس برگزار شده است تا نیازهای بازار جهانی و توانمندیهای تولیدکنندگان محلی به طور دقیق شناسایی شود.
معاون صنایعدستی استان فارس افزود: در حال حاضر در پی آن هستیم که یک بسته جامع و تجاری از برترین محصولات صنایع دستی استان تهیه کنیم تا این کالاها با استانداردهای جهانی وارد بازارهای هدف شوند.
سلیمی همچنین با اشاره به رویدادهای پیشرو، تأکید کرد: در اکسپوی امسال، حرکتی کاملاً جدی و هدفمند برای معرفی و عرضه محصولات صنایع دستی فارس در سطح بینالمللی خواهیم داشت تا سهم استان در صادرات محصولات هنری و صنایع دستی افزایش یابد.
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