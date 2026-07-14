بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی امروز سهشنبه 23 تیرماه 1405، با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه کمیته فنی استان، گفت: ما در این نشست، مفاهیم بنیادین و تعاریفی از صنایع دستی را که سالها بدون تغییر باقی مانده بودند، به چالش کشیدیم تا با نگاهی پویا و بهروز، فرصتهای جدید رشد این صنعت را شناسایی کنیم.
معاون صنایع دستی استان فارس در ادامه به شناسایی رشتههای نوپدید پرداخت و تصریح کرد: در جریان بررسیهای این کمیته، رشته عروسکسازی به عنوان یکی از حوزههایی که علیرغم اهمیت فراوان، تاکنون در لیست رسمی رشتههای صنایع دستی جای نگرفته بود، مورد مطالعه قرار گرفت. عروسکها در واقع سفیران فرهنگی در دست کودکان هستند و نقش بسیار اثرگذاری در فرهنگسازی و انتقال هویت ملی به نسلهای آینده دارند.
سلیمی افزود: پس از بررسی مدلهای مختلف و ارزیابی تخصصی، مصوب شد که از این رشته به طور تمامقدر حمایت شود تا جایگاه واقعی این هنر در ساختار صنایع دستی کشور تثبیت گردد.
او در پایان تأکید کرد: کمیته فنی استان، فراتر از یک نهاد نظارتی، به عنوان بازوی مشورتی و راهبردی در کنار معاونت صنایع دستی قرار دارد. وی خاطرنشان کرد که این کمیته در برنامهریزیهای توسعهای، ترویجی و حمایتی نقش کلیدی ایفا میکند تا اطمینان حاصل شود که تمامی اقدامات اجرایی، بر پایه شناخت دقیق از نیازهای هنرمندان و تغییرات دنیای هنر استوار است.
انتهای پیام/
نظر شما