بهگزارش خبرنگار میراث آریا، هاشم شایق امروز سهشنبه تیرماه ۱۴۰۵ گفت: این رویداد که بخشی از سلسله نشستهای تخصصی چشمهی حکمت است، عصر فردا (چهارشنبه ۲۴ تیرماه) از ساعت ۱۷: ۳۰ الی ۱۹ در فضای تاریخی و معنوی آرامگاه حافظ میزبان کودکان و نوجوانان شیرازی خواهد بود.
سرپرست مجموعه فرهنگی-تاریخی حافظیه با اشاره به اهمیت آشنایی کودکان با میراث حافظ شیرازی اظهار داشت: این ویژهبرنامه با رویکردی خلاقانه طراحی شده تا مفاهیم بلند ادبیات کلاسیک را در قالبی جذاب و متناسب با سنین پایین به دانشآموزان منتقل کند. معتقدیم حافظیه بهترین بستر برای ایجاد علقه فرهنگی میان کودکان و هویت ملی آنهاست.
شایق افزود: فعالیتهای این روز در دو بخش مجزا پیشبینی شده است؛ بخش نوجوانان شامل کارگاههای داستاننویسی، کمیک استریپ و گفتوگو درباره حافظ است و برای بخش کودکان نیز برنامههایی چون شعرخوانی، نقاشی و بازی و نمایش خلاق در نظر گرفته شده است. همچنین بازیهای محیطی و رومیزی از دیگر بخشهای جنبی این رویداد خواهد بود.
او تأکید کرد: این برنامه با همکاری مشترک مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، مرکز حافظشناسی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار میشود.
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