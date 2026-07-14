۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۵

حافظیه میزبان رویداد ادبیات کودک و حافظبه مناسبت روز ملی ادبیات کودک می‌شود

حافظیه میزبان رویداد ادبیات کودک و حافظبه مناسبت روز ملی ادبیات کودک می‌شود

سرپرست مجموعه فرهنگی-تاریخی حافظیه از برگزاری ویژه‌برنامه ادبیات کودک و حافظ به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان در این مجموعه خبر داد و هدف از آن را پیوند نسل نو با مفاخر ادبی کشور برشمرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا،  هاشم شایق امروز سه‌شنبه تیرماه ۱۴۰۵ گفت: این رویداد که بخشی از سلسله نشست‌های تخصصی چشمه‌ی حکمت است،  عصر فردا (چهارشنبه ۲۴ تیرماه) از ساعت ۱۷: ۳۰ الی ۱۹ در فضای تاریخی و معنوی آرامگاه حافظ میزبان کودکان و نوجوانان شیرازی خواهد بود.

سرپرست مجموعه فرهنگی-تاریخی حافظیه با اشاره به اهمیت آشنایی کودکان با میراث حافظ شیرازی اظهار داشت: این ویژه‌برنامه با رویکردی خلاقانه طراحی شده تا مفاهیم بلند ادبیات کلاسیک را در قالبی جذاب و متناسب با سنین پایین به دانش‌آموزان منتقل کند.  معتقدیم حافظیه بهترین بستر برای ایجاد علقه فرهنگی میان کودکان و هویت ملی آن‌هاست.

شایق افزود: فعالیت‌های این روز در دو بخش مجزا پیش‌بینی شده است؛  بخش نوجوانان شامل کارگاه‌های داستان‌نویسی،  کمیک استریپ و گفت‌وگو درباره حافظ است و برای بخش کودکان نیز برنامه‌هایی چون شعرخوانی،  نقاشی و بازی و نمایش خلاق در نظر گرفته شده است.  همچنین بازی‌های محیطی و رومیزی از دیگر بخش‌های جنبی این رویداد خواهد بود.

او تأکید کرد: این برنامه با همکاری مشترک مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز،  مرکز حافظ‌شناسی،  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس و اداره کل میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی استان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042301656
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha