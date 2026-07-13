به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالمهدی قاسمی امروز دوشنبه 22 تیرماه 1405 با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال از محل منابع حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت به استان فارس ابلاغ شده و فرصت مناسبی برای حمایت از ایجاد، توسعه و تثبیت اشتغال در بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی فراهم آمده است.

معاون سرمایه‌گذاری استان فارس با اشاره به محدودیت زمانی جذب این اعتبارات افزود: با توجه به زمان‌بندی تعیین‌شده برای تخصیص منابع، ضروری است تمامی متقاضیان واجد شرایط در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل مدارک و ارائه درخواست خود اقدام کنند تا امکان بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت قانونی برای استان فارس فراهم شود.

قاسمی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان محل فعالیت یا معاونت‌های تخصصی گردشگری و صنایع‌دستی اداره‌کل، اطلاعات لازم را دریافت و درخواست خود را ثبت کنند.

او با تأکید بر اهمیت استفاده از این فرصت حمایتی تصریح کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال نقش مؤثری در تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارهای گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، افزایش فرصت‌های شغلی و رونق اقتصاد محلی خواهد داشت و جذب کامل این منابع می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های جدید و توسعه فعالیت‌های موجود در استان باشد.

انتهای پیام/