۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰

معاون سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی استان فارس خبر داد

بهره‌مندی فعالان گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال

بهره‌مندی فعالان گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از آغاز فرآیند جذب متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خبر داد و از فعالان، سرمایه‌گذاران و هنرمندان حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی خواست در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  عبدالمهدی قاسمی امروز دوشنبه 22 تیرماه 1405 با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵،  سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال از محل منابع حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت به استان فارس ابلاغ شده و فرصت مناسبی برای حمایت از ایجاد،  توسعه و تثبیت اشتغال در بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی فراهم آمده است.

معاون سرمایه‌گذاری استان فارس با اشاره به محدودیت زمانی جذب این اعتبارات افزود: با توجه به زمان‌بندی تعیین‌شده برای تخصیص منابع،  ضروری است تمامی متقاضیان واجد شرایط در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل مدارک و ارائه درخواست خود اقدام کنند تا امکان بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت قانونی برای استان فارس فراهم شود.

 قاسمی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به ادارات میراث‌فرهنگی،  گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان محل فعالیت یا معاونت‌های تخصصی گردشگری و صنایع‌دستی اداره‌کل،  اطلاعات لازم را دریافت و درخواست خود را ثبت کنند.

او با تأکید بر اهمیت استفاده از این فرصت حمایتی تصریح کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال نقش مؤثری در تقویت سرمایه‌گذاری،  توسعه کسب‌وکارهای گردشگری،  حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی،  افزایش فرصت‌های شغلی و رونق اقتصاد محلی خواهد داشت و جذب کامل این منابع می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های جدید و توسعه فعالیت‌های موجود در استان باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042201516
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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