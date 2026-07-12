۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۰

سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه اعلام کرد:

اثر جدید دکتر حسین سلطانی مقدم در آرامگاه شیخ اجل سعدی رونمایی می‌شود؛ تجلی شعر و هنر در قلب سعدیه

اثر جدید دکتر حسین سلطانی مقدم در آرامگاه شیخ اجل سعدی رونمایی می‌شود؛ تجلی شعر و هنر در قلب سعدیه

سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه، از برگزاری مراسم رونمایی از پنجاه و سومین کتاب و چهارمین مجموعه اشعار دکتر حسین سلطانی مقدم (حسام) با عنوان رنگین کمان شعر خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا،  مرتضی کشاورز،  امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: باعث افتخار ماست که فضای معنوی و تاریخی آرامگاه شیخ اجلل سعدی را میزبان این رویداد ادبی باشیم.  این مراسم با حضور فرهنگ‌آوران،  شاعران و بزرگان شهر شیراز برگزار خواهد شد تا اثر جدید دکتر سلطانی مقدم که حاصل سال‌ها تلاش در مسیر شعر و ادب است،  به طور رسمی معرفی گردد.

سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه افزود: مجموعه رکین‌کنای شعراثری جامع است که شامل بخش‌های متنوعی از جمله اشعار مشاعره با خود،  سروده‌های خاص،  رباعی،  غزل،  قصیده و همچنین شعر در طرح هایکومی‌باشد که طیفی گسترده از هنر شاعری دکتر سلطانی مقدم را به نمایش می‌گذارد.

کشاورز در ادامه افزود: در این مراسم،  دکترامین‌الله فاضل،  استاد دانشگاه،  به عنوان سخنران اصلی حضور خواهند داشت و جناب بیار دبیر مراسم،  هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این رویداد را بر عهده دارند.

او بیان کرد: ما در مجموعه سعدیه همواره تلاش می‌کنیم تا این مکان را به کانون فعالیت‌های فرهنگی و ادبی تبدیل کنیم تا میراث شیخ اجلل در کنار آثار معاصران‌ایشان،  زندنی‌تر شود.

سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه اعلام کرد: این مراسم در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه،  از ساعت ۱۷ تا ۱۹،  در فضای باز و در مقابل آرامگاه شیخ اجلل سعدی برگزار خواهد شد و حضور تمامی علاقه‌مندان به ادبیات و هنر آزاد است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042101454
بهپور کریمیان
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha