به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی کشاورز، امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: باعث افتخار ماست که فضای معنوی و تاریخی آرامگاه شیخ اجلل سعدی را میزبان این رویداد ادبی باشیم. این مراسم با حضور فرهنگ‌آوران، شاعران و بزرگان شهر شیراز برگزار خواهد شد تا اثر جدید دکتر سلطانی مقدم که حاصل سال‌ها تلاش در مسیر شعر و ادب است، به طور رسمی معرفی گردد.

سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه افزود: مجموعه رکین‌کنای شعراثری جامع است که شامل بخش‌های متنوعی از جمله اشعار مشاعره با خود، سروده‌های خاص، رباعی، غزل، قصیده و همچنین شعر در طرح هایکومی‌باشد که طیفی گسترده از هنر شاعری دکتر سلطانی مقدم را به نمایش می‌گذارد.

کشاورز در ادامه افزود: در این مراسم، دکترامین‌الله فاضل، استاد دانشگاه، به عنوان سخنران اصلی حضور خواهند داشت و جناب بیار دبیر مراسم، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این رویداد را بر عهده دارند.

او بیان کرد: ما در مجموعه سعدیه همواره تلاش می‌کنیم تا این مکان را به کانون فعالیت‌های فرهنگی و ادبی تبدیل کنیم تا میراث شیخ اجلل در کنار آثار معاصران‌ایشان، زندنی‌تر شود.

سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه اعلام کرد: این مراسم در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در فضای باز و در مقابل آرامگاه شیخ اجلل سعدی برگزار خواهد شد و حضور تمامی علاقه‌مندان به ادبیات و هنر آزاد است.

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