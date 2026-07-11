اتخاذ ۱۷ مصوبه اجرایی برای توسعه گردشگری در داراب

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه پایانی سفر به شهرستان داراب، در سخنانی، داراب را شهری با دو هویت درخشان توصیف کرد و گفت: داراب شهری است که در آن هویت ملی-تاریخی با پیشینهای هزاران ساله و میراث ماندگار اردشیر بابکان، در کنار هویت دینی و معنوی متکی بر حضور سادات جلیلالقدر و امام کریمان، تبلور یافته است. این همافزایی میان تاریخ وایمان، داراب را به مقصدی زیبا و جذاب برای بازدید جهانیان تبدیل کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با اشاره به اهمیت استراتژیک آثار باستانی منطقه خاطرنشان کرد: دارابگرد با گردشگری تاریخی بیبدیلی است که در جهان کمتر نظیری دارد. تبدیل این منطقه به پایگاه ملی، گام نخست ما برای یک هدف بزرگتر است؛ ما با برنامهریزی دقیق، این سایت را به سمت ثبت جهانی در یونسکو هدایت خواهیم کرد.
مریدی در این راستا از حمایتهای بیدریغ نماینده داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی در پیشبرد این پرونده قدردانی کرد.
او با اشاره به دستاوردهای این سفراعلام کرد: در این سفر، ۱۷ مصوبه اجرایی اتخاذ شد که هر یک ما را متعهد به انجام تکالیفی برای توسعه گردشگری در جنوب شرق استان فارس میکند. این اقدامات در قالب یک نگاه راهبردی و استراتژیک و با همکاری نزدیک نماینده و دستگاههای اجرایی دولت پیش خواهد رفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس از سرمایهگذاران کشور دعوت کرد تا در جاذبههای بینظیر داراب سرمایهگذاری کنند و در ادامه افزود: از تمامی سرمایهگذارانی که علاقهمند به توسعه مناطق بکر و زیبایی چون چشمه گلابی، تنگ رقص، قرتنگ و مسجد سنگی هستند، دعوت میکنم تا در این نقطه استراتژیک حضور یابند.
مریدی ادامه داد: ما آمادگی کامل داریم تا با همکاری دستگاههای ذیربط، تمامی تسهیلات لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کنیم.
او همچنین با اشاره به جایگاه نماینده داراب به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت توسعه «گردشگری کشاورزی» در این منطقه به عنوان یک فرصت اقتصادی چشمگیر تأکید کرد.
او در پایان، ضمن قدردانی از مهماننوازی مردم فرهنگدوست داراب، ابراز امیدواری کرد که در سفرهای آتی، بخش اعظمی از تعهدات و مصوبات این سفر به بهرهبرداری کامل برسد.
فرماندار شهرستان داراب نیز در این نشست، با اشاره به دستاوردهای سفر مدیرکل میراث فرهنگی فارس به این شهرستان، از دستیابی به نتایج قابل توجه در حوزه میراث فرهنگی خبر داد و بر تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی و تاریخی منطقه تأکید کرد.
عطاءالله جوکار گفت: با توجه به نتایج مثبت این سفر و حمایتهای بیدریغ دستگاههای متولی و نماینده داراب در مجلس، امیدواریم با همراهی و تلاش جمعی تمامی مسئولان، شاهد پیشرفت سریع و تکمیل پروژههای عمرانی و مرمتی در حوزه میراث فرهنگی باشیم تا پتانسیلهای تاریخی داراب در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری کامل برسد.
نماینده داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ظرفیتهای تمدنی و تاریخی بیبدیل این منطقه بر ضرورت تبدیل پتانسیلهای بالقوه داراب به دستاوردهای بالفعل تأکید کرد.
محمدجواد عسکری، به جاذبههایی نظیر تنگ رغز، چشمه گلابی، مسجد سنگی، نقش رستم، مسجد جامع و بازار داراب اشاره کرد و این مناطق را دارای قابلیتهای جهانی مشابه نمونههای اسپانیا و ایتالیا دانست.
این نماینده مجلس در مورد حمایتهای اقتصادی از گردشگری تأکید کرد: ما متعهد هستیم که مسیر سرمایهگذاری در داراب را هموار کنیم. تلاش میکنیم تا بروکراسی اداری مانع سرمایهگذاران نشود و پرداخت وامها و تسهیلات برای پروژههای گردشگری به صورت بیوقفه انجام شود.
او همچنین از تخصیص اعتبارات ویژه برای حوزه گردشگری توسط خود و مسئولان کشوری خبر داد.
عسکری با دعوت از فرمانداری و مدیران میراث فرهنگی برای برگزاری جلسات ماهانه با نخبگان و مورخان شهرستان، بر ضرورت داشتن یک برنامه زمانبندی دقیق برای اجرای مصوبات سفر مدیریتی تأکید و آمادگی کامل خود را برای پیگیریهای سطح استانی و ملی برای توسعه گردشگری داراب اعلام کرد.
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