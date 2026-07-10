به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا عسکری چاوردی، امروز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس و هیئت همراه از تشکیل تیمی بینالمللی از متخصصان چند کشور همکار پژوهشی در این طرح برای شناساندن علمی و مستندسازی این اثر خبر داد و هدف نهایی این اقدام را انتشارات بینالمللی در مجلات تخصصی و آمادهسازی پرونده برای ثبت در یونسکو عنوان کرد.
مدیر پایگاه تاریخی دارابگرد با تأکید بر اینکه دارابگرد یکی از کلانسایتهای باستانشناسی و هستههای مرکزی تاریخ ملی کشور است، بیان کرد: هدف ما از جمعآوری متخصصین برجسته ایرانشناسی جهان، تولید علم و انتشار مقالات در ژورنالهای بینالمللی است. این اسناد داوری شده، منبع علمی لازم را برای ثبت جهانی این اثر در یونسکو فراهم میکند و همزمان مسیر درست سرمایهگذاری در گردشگری را مشخص میکند تا از هرگونه سرمایهگذاری اشتباه در سایت جلوگیری شود.
او با اشاره به تبدیل شدن این مکان به پایگاه ملی، اعلام کرد که مطالعات جامع از پاییز جاری آغاز خواهد شد.
عسکری چاوردی محورهای این پژوهشها را، بررسیهای ژئوفیزیک، مستندنگاری، نقشهبرداری و عکاسی تخصصی، مطالعه سفالینههای سطحالارضی و سیستمهای آبیاری، شناسایی لایهنگاری شهر برای استخراج پلان دورههای مختلف (از اشکانی تا ساسانی و عصر اسلامی)، کاوش در سیستمهای دفاعی، خندقها و مکانهای احتمالی کوره ذوب و ضرابخانه ساسانی عنوان کرد.
مدیر پایگاه تاریخی دارابگرد افزود: برنامه ما این است که بخشی از دانشکده کشاورزی به عنوان پایگاه باستانشناسی دانشگاه در اینجا استفاده شود تا سالیانه کاوشهای علمی توسط اساتید و دانشجویان در رشتههای مختلف (از جمله باستانشناسی، کشاورزی و صنعت) انجام شود و دارابگرد به یک مرکز فعال تولید علم تبدیل گردد.
او گفت :همکاری استراتژیک با دانشگاه شیراز و ایجاد مرکز پژوهشی از برنامهی بلندمدت برای ایجاد یک مؤسسه باستانشناسی در همکاری با دانشگاه شیراز است.
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