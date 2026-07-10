به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه استراتژیک این بناها، تملک این آثار را برگ برندهای برای آیندگان دانست و خواستار تعامل صبورانه و اثرگذار با متملکان شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در این راستا افزود: تملک خانه سوخکیان به اتمام رسیده و مطالبات پیشین در حال تسویه است. هدف ما تبدیل این مکان به خانه صنایعدستی و بازارچه دائمی است؛ در همین راستا، سه طرح جامع تجهیز این مراکز به وزارتخانه ارسال شده و پیگیریهای مالی آنها در اولویت قرار دارد.
همچنین در خصوص انبار غله مریدی دستور داد مکاتبات مجدد صورت گیرد تا فرآیند تملک این اثر تاریخی با آرامش و در فضای تعاملی پیش برود. همچنین گزارشهای مستمر از پیشرفت کارها برای ایجاد شفافیت کامل در اجرا، به فرمانداری و اداره فنی و توسعه طراحی عمران ارسال شود.
این بازدید با همراهی نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی و معاونان و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی صورت گرفت تا ظرفیتها و چالشهای حوزه صنایعدستی و گردشگری منطقه بهدقت بررسی شود.
در بخش اجرایی این بازدید، مدیرکل میراثفرهنگی با بررسی وضعیت عملکرد پیمانکاران در پروژههای مرمتی، بر ضرورت حضور ناظر مقیم به عنوان نماینده مستقیم مدیرکل تأکید کرد تا تطبیق دقیق عملیات اجرایی با مطالبات فنی صورت گیرد.
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