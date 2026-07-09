به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی، با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای میزبانی از زائران و مهمانان حاضر در مشهد اظهار کرد: سامانه تلفنی ۳۷۰۴۵ بهعنوان مرجع اسکان زائران فعال است و افرادی که برای یافتن محل اقامت با مشکل مواجه شوند یا موفق به رزرو محل اسکان نشده باشند، میتوانند با این شماره تماس بگیرند تا متناسب با ظرفیتهای موجود، به مراکز اقامتی هدایت شوند.
وی افزود: با توجه به حضور گسترده زائران، ظرفیت بسیاری از مراکز اقامتی شهر در حال تکمیل شدن است، اما با هماهنگی فرمانداری، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانرضوی و جامعه هتلداران، تمهیدات لازم برای استفاده از سایر ظرفیتهای اقامتی نیز پیشبینی شده و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
مادرشاهیان همچنین از استقرار ۱۱۰ بازرس برای نظارت بر مراکز اقامتی خبر داد و افزود: چهار پایگاه نظارتی در محورهای امام رضا(ع)، طبرسی، نواب صفوی و شیرازی با حضور نمایندگان ادارهکل میراثفرهنگی، جامعه هتلداران، تعزیرات حکومتی، اداره صمت، بهداشت و دامپزشکی فعال هستند تا ضمن رسیدگی فوری به شکایات احتمالی، از هرگونه تخلف در ارائه خدمات به زائران جلوگیری شود.
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