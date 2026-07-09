به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امان‌الله خدمتگزار، امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵ به همراه حسین امامی‌راد نماینده مردم شهرستان‌های چناران، گلبهار و طرقبه‌شاندیز در مجلس شورای اسلامی، با حضور در موکب‌های خدمت‌رسانی شهرستان، از نزدیک روند آماده‌سازی، نحوه ارائه خدمات، امکانات پیش‌بینی‌شده و فعالیت نیروهای جهادی و مردمی را بررسی کرد.

فرماندار گلبهار ادامه داد: حضور گسترده گروه‌های جهادی، بسیجی و مردمی جلوه‌ای از همدلی و روحیه خدمت است که این خدمت‌رسانی شایسته به زائران تا پایان بازگشت زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تداوم دارد.

او تصریح کرد: همکاری گروه‌های بسیج، بانوان خادم، شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها نمونه‌ای از هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و ظرفیت‌های مردمی برای میزبانی از زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید به شمار می‌رود.

خدمتگزار افزود: در بخش دیگری از خدمات، گروه‌های جهادی بانوان شهرستان گلبهار نیز فعالیت گسترده‌ای را در مشهد دنبال می‌کنند. مرکز اسکان اختصاصی بانوان که توسط گروه جهادی اسجیل اداره می‌شود، با ظرفیت پذیرش ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر، به‌صورت شبانه‌روزی خدمات اسکان، رفاهی و پذیرایی را به بانوان زائر ارائه می‌دهد.



فرماندار گلبهار گفت: در این مرکز، بانوان داوطلب علاوه بر خدمات اقامتی، با پخت نان تازه و مشارکت در تهیه غذا، بخشی از نیازهای تغذیه‌ای زائران را تأمین می‌کنند.

او با قدردانی از تلاش‌های گروه جهادی اسجیل و بانوان خادم، این اقدامات را جلوه‌ای از مشارکت مردمی، ایثار و همبستگی اجتماعی در خدمت به زائران عنوان و بر حمایت از فعالیت‌های جهادی و مردمی در ایام برگزاری مراسم تأکید کرد.



در این بازدید، مسئولان ضمن گفت‌وگو با خادمان و دست‌اندرکاران، از تلاش‌های آنان قدردانی کردند.

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