به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی شاد، سخنگوی ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید در استان خراسان رضوی، امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، با تشریح آخرین وضعیت حضور مهمانان خارجی در مشهد مقدس اظهار کرد: تاکنون تعداد پنج‌هزار و ۸۴ نفر از میهمانان خارجی از ۳۰ کشور جهان در هتل‌های مشهد اسکان یافته‌اند و روند ورود هیئت‌ها و مهمانان بین‌المللی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این مهمانان با هدف حضور در آیین باشکوه تشییع و تدفین رهبر شهید ملت ایران به مشهد مقدس سفر کرده‌اند و طی ساعات آینده نیز بر شمار هیئت‌های خارجی افزوده خواهد شد.

سخنگوی ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید در استان خراسان رضوی با اشاره به گستره جغرافیایی کشورهای شرکت‌کننده تصریح کرد: مهمانان خارجی حاضر در این مراسم از کشورهای عراق، افغانستان، عربستان سعودی، هند، ترکیه، عمان، لبنان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا، سوئد، انگلستان، سوریه، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، بحرین، اندونزی، الجزایر، هلند، آلمان، ایرلند، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل، روسیه، سوئیس، بنگلادش و مالزی و شماری دیگر از کشورهای جهان هستند که برای ادای احترام و حضور در این آیین معنوی و تاریخی به مشهد مقدس سفر کرده‌اند.

شاد همچنین از حضور گسترده رسانه‌های داخلی و بین‌المللی در این رویداد خبر داد و گفت: تاکنون ۸۰ خبرنگار خارجی و بیش از ۵۰۰ فعال رسانه‌ای برای پوشش خبری، تصویری و تحلیلی مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد مقدس سازماندهی و مستقر شده‌اند.

وی تاکید کرد: حضور هیئت‌های خارجی از کشورهای مختلف و پوشش گسترده رسانه‌ای این مراسم، بیانگر ابعاد بین‌المللی این آیین و بازتاب گسترده آن در افکار عمومی منطقه‌ای و جهانی است و مشهد مقدس در این روزها، میزبان یکی از مهم‌ترین اجتماعات بین‌المللی و رسانه‌ای سال است.

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