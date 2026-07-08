به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا داورکیا امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به این که بجستان در مسیر عبور مسافران تهران و زائران مشهد قرار دارد و یکی از شهرستان‌های با تردد بالا در استان خراسان رضوی است، ستاد اسکان به صورت شبانه‌روزی فعال و تمامی امکانات شهرستان بجستان آماده میزبانی از مسافران و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

فرماندار بجستان ادامه داد: هم‌چنین در مسیر بجستان به طرف مشهد شش ایستگاه و مجتمع بین راهی و در مسیر برگشت نیز چهار ایستگاه برای میزبانی از مسافران خدمت رسانی خواهند کرد.

او افزود: نانوایی‌ها، خدمات خودرویی و دیگر خدمات مورد نیاز مسافران کشیک‌های مشخص دارند تا زائران و مسافران با کمبودی مواجه نشوند.

داورکیا تصریح کرد: تمام امکانات دستگاه های اجرایی و مردم بسیج شده است تا زائران و مسافر در مسیر جاده‌های این شهرستان با هیچ کمبودی مواجه نشوند و در کمال صحت و سلامت از این شهرستان عبور کنند، این خدمت رسانی تا ٢٠ تیر ماه خواهد داشت.

هم‌چنین مهدی ذوالفقاری دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان بجستان نیز با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ستاد خدمات سفر شهرستان ویژه تشییع پیکر مطهر امام شهید از آمادگی برای اسکان ۴ هزار نفر در شبانه‌روز خبر داد و گفت: در همین راستا تاسیسات گردشگری، مدارس، مساجد، حسینیه ها و مجتمع های بین راهی اماده استقبال از زائران هستند.

او افزود: توزیع راهنمای گردشگری مشهد و اعلام شماره تلفن‌های ضروری اسکان در مشهد در ایستگاه‌های خدمات‌رسانی را اقدامی مهم در کاهش نگرانی زائرین دانست.

شهرستان بجستان در فاصله ۳۰۰ کیلومتری جنوب مشهد، مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.

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