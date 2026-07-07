به گزارش خبرنگار میراث آریا، امید محبی‌اصل، روز سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه در حاشیه برگزاری دومین جلسه کمیته طبیعت‌گردی البرز، از شناسایی هفت مسیر جدید گردشگری با محوریت طبیعت، میراث ادبی و عرفانی و ظرفیت‌های زمین‌گردشگری خبر داد و گفت: این مسیرها پس از انجام مطالعات تخصصی و بررسی‌های کارشناسی، در قالب طرح تور آشناسازی برای طی مراحل اجرایی و دریافت حمایت‌های لازم به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد شده‌اند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های گردشگری البرز، تمرکز سفرها بر تعداد محدودی از مقاصد شناخته‌شده است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش فشار بر محیط‌زیست، موجب شده بسیاری از ظرفیت‌های ارزشمند استان کمتر در معرض دید گردشگران قرار گیرند. از همین رو، شناسایی مسیرهای جدید با رویکردی تخصصی در دستور کار کمیته طبیعت‌گردی قرار گرفت.

این مسئول توضیح داد: در این بررسی‌ها، صرفاً جاذبه‌های طبیعی مدنظر نبود، بلکه تلاش شد مسیرهایی انتخاب شوند که در کنار برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی، از پیشینه فرهنگی، ادبی و عرفانی نیز بهره‌مند باشند و بتوانند تجربه‌ای متفاوت از سفر را برای گردشگران رقم بزنند.

او ابراز کرد: بخش دیگری از مطالعات انجام‌شده به ظرفیت‌های ژئوتوریسم اختصاص دارد. شاخه‌ای از گردشگری که با معرفی پدیده‌های زمین‌شناسی، ساختارهای طبیعی، چشم‌اندازهای کم‌نظیر و میراث زمین، نقش مهمی در حفاظت از طبیعت، آموزش عمومی و توسعه گردشگری پایدار ایفا می‌کند.

محبی اصل با بیان اینکه حاصل این نشست‌های کارشناسی، شناسایی هفت مسیر جدید گردشگری در نقاط مختلف استان بوده است، گفت: این مسیرها از منظر تنوع جاذبه‌ها، قابلیت اجرای تورهای تخصصی و ظرفیت جذب گردشگران طبیعت‌دوست، پژوهشگران، علاقه‌مندان به میراث فرهنگی و فعالان حوزه گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز تأکید کرد: هدف از معرفی این مسیرها توزیع متوازن سفر، کاهش فشار بر مناطق پرتردد، رونق اقتصادی جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیز دنبال می‌شود.

به گفته این مسئول، برای ورود این مسیرها به چرخه رسمی گردشگری، پروپوزال جامعی در قالب طرح تور آشناسازی (FAM Tour) تدوین شده است؛ طرحی که با هدف معرفی میدانی ظرفیت‌های جدید استان به تورگردانان، راهنمایان گردشگری، فعالان بخش خصوصی، رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران تهیه و برای بررسی و اخذ حمایت‌های لازم به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شده است.

او در پایان افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی، راهنمایان گردشگری و بخش خصوصی می‌تواند فرآیند شناسایی و معرفی مسیرهای جدید را شتاب ببخشد و زمینه تبدیل البرز به یکی از استان‌های پیشرو در توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت، فرهنگ و میراث زمین را فراهم کند.

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