به گزارش میراث‌آریا، فریدون فعالی شامگاه یک‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در برنامه زنده تلویزیونی «رهبر شهید» که از سیمای گلستان پخش شد، آخرین اقدامات و تمهیدات استان برای خدمت‌رسانی به زائران و مسافران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را تشریح کرد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان گفت: دبیرخانه این ستاد از ابتدای این ایام به‌صورت مستمر فعال شده و تمامی دستگاه‌های عضو ستاد با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران و مسافران هستند.

او با اشاره به ظرفیت‌های اقامتی استان افزود: بیش از ۱۴ هزار ظرفیت اقامتی در تأسیسات گردشگری گلستان برای پذیرش مسافران آماده شده و تعدادی از مراکز اقامتی نیز با ارائه تخفیف‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی، شرایط مناسبی را برای اسکان زائران فراهم کرده‌اند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان ادامه داد: علاوه بر ظرفیت‌های رسمی، با همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش و اداره‌کل ورزش و جوانان، ظرفیت اسکان اضطراری نیز در مدارس، سالن‌های ورزشی و سایر مراکز پیش‌بینی شده تا در صورت افزایش حجم سفرها، خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

او با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و خدماتی استان بیان کرد: بیش از ۳۰ موکب در شهرها و روستاهای واقع در مسیرهای اصلی تردد زائران مستقر شده‌اند و همزمان برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و آیینی نیز در نقاط مختلف استان در حال اجراست.

فعالی همچنین از هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: تأمین سوخت، اقلام اساسی، خدمات بانکی، نظارت بر بازار و آمادگی سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در سراسر استان انجام شده و جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر در شهرستان‌ها نیز به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در پایان خاطرنشان کرد: طی روزهای گذشته مراکز اقامتی و مدارس استان پذیرای زائران و مسافران بوده‌اند و روند خدمت‌رسانی با مشارکت همه دستگاه‌های عضو ستاد بدون وقفه ادامه دارد.

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