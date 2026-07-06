۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۶

گلستان با همه ظرفیت‌ها آماده میزبانی از زائران است/ بیش از ۱۴ هزار ظرفیت در تاسیسات گردشگری برای پذیرش مسافران فراهم شد

گلستان با همه ظرفیت‌ها آماده میزبانی از زائران است/ بیش از ۱۴ هزار ظرفیت در تاسیسات گردشگری برای پذیرش مسافران فراهم شد

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد برای خدمت‌رسانی به زائران و مسافران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: بیش از ۱۴ هزار ظرفیت اقامتی در تأسیسات گردشگری استان آماده پذیرش مسافران است.

به گزارش میراث‌آریا، فریدون فعالی شامگاه یک‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در برنامه زنده تلویزیونی «رهبر شهید» که از سیمای گلستان پخش شد، آخرین اقدامات و تمهیدات استان برای خدمت‌رسانی به زائران و مسافران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را تشریح کرد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان گفت: دبیرخانه این ستاد از ابتدای این ایام به‌صورت مستمر فعال شده و تمامی دستگاه‌های عضو ستاد با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران و مسافران هستند.

او با اشاره به ظرفیت‌های اقامتی استان افزود: بیش از ۱۴ هزار ظرفیت اقامتی در تأسیسات گردشگری گلستان برای پذیرش مسافران آماده شده و تعدادی از مراکز اقامتی نیز با ارائه تخفیف‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی، شرایط مناسبی را برای اسکان زائران فراهم کرده‌اند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان ادامه داد: علاوه بر ظرفیت‌های رسمی، با همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش و اداره‌کل ورزش و جوانان، ظرفیت اسکان اضطراری نیز در مدارس، سالن‌های ورزشی و سایر مراکز پیش‌بینی شده تا در صورت افزایش حجم سفرها، خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

او با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و خدماتی استان بیان کرد: بیش از ۳۰ موکب در شهرها و روستاهای واقع در مسیرهای اصلی تردد زائران مستقر شده‌اند و همزمان برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و آیینی نیز در نقاط مختلف استان در حال اجراست.

فعالی همچنین از هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: تأمین سوخت، اقلام اساسی، خدمات بانکی، نظارت بر بازار و آمادگی سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در سراسر استان انجام شده و جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر در شهرستان‌ها نیز به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در پایان خاطرنشان کرد: طی روزهای گذشته مراکز اقامتی و مدارس استان پذیرای زائران و مسافران بوده‌اند و روند خدمت‌رسانی با مشارکت همه دستگاه‌های عضو ستاد بدون وقفه ادامه دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041501035
ابوالفضل آذری
دبیر مهدی ارجمند

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