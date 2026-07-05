به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین روز شنبه 13 تیر 1405 در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت تکریم زائران و مسافران گفت: همه ظرفیت‌های حوزه گردشگری و مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی استان برای ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج شده است تا مسافران ضمن بهره‌مندی از امکانات رفاهی، سفری ایمن و آرام را تجربه کنند.

سرپرست میراث‌فرهنگی استان قزوین افزود: هماهنگی‌های لازم برای استقرار و فعالیت مواکب خدماتی انجام شده و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۸ موکب خدماتی و پذیرایی در مجتمع‌های بین‌راهی استان آماده ارائه خدمات به زائران و مسافران هستند و با توزیع اقلام پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی، از زائران مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام شهید ایران پذیرایی خواهند کرد.

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