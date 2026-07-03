به‌گزارش خبرنگار میراث آریا،مریم مهدوی روز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به همدلی و مشارکت ارزشمند بخش خصوصی در این اقدام فرهنگی و مردمی گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و همراهی مدیران مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی تعداد ۱۸ موکب در مسیرهای اصلی تردد استان برپا شده است تا ضمن پذیرایی از زائران، خدمات رفاهی و امکانات مورد نیاز آنان را در فضایی مناسب و شایسته ارائه کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: این موکب‌ها با همکاری و مشارکت مدیران مجتمع‌های قهرمانی در محور قزوین–بویین‌زهرا، اولدوز در محور بویین‌زهرا–ساوه، حسام، ایرانیان، بافه، پارسین، الماس درخشان، سمیر گستر در محور قزوین–تهران، پالادیوم در محور قزوین–رشت و ترنج در محور زنجان–قزوین برپا شده‌اند و با تمام توان آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند.

او با اشاره به حضور مؤثر سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری استان تصریح کرد: همراهی بخش خصوصی در چنین مناسبت‌هایی نشان‌دهنده روحیه همدلی، وفاق و مسئولیت اجتماعی فعالان حوزه گردشگری است و این مشارکت ارزشمند، نقش مهمی در تکریم زائران و مسافران خواهد داشت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همچنین با تأکید بر آمادگی کامل این اداره‌کل خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای ذی‌ربط، به‌ویژه معاونت گردشگری و کارشناسان این حوزه، ضمن نظارت مستمر بر روند خدمات‌رسانی، هماهنگی لازم با مدیران مجتمع‌ها را برای ارائه خدمات مطلوب، حفظ نظم، رعایت استانداردهای بهداشتی و تکریم زائران انجام داده‌اند تا این خدمت‌رسانی در بهترین شرایط ممکن صورت گیرد.

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