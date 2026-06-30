۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸

نمایشگاه صنایع‌دستی قزوین در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد

نمایشگاه صنایع‌دستی قزوین در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد

نمایشگاه صنایع‌دستی استان قزوین با نمایش آثار و تولیدات ۴۰ هنرمند و صنعتگر فعال در این عرصه در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) افتتاح شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نمایشگاه با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، مدیر مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه و جمعی از دانشجویان غیرایرانی و هنردوستان روز دوشنبه 8 تیرماه 1405، گشایش یافت.

میثاق گودرزی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین در حاشیه این مراسم گفت: این نمایشگاه با هدف حمایت از هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی استان، تقویت تعاملات فرهنگی و آشنایی دانشجویان بین‌المللی با هنر، فرهنگ و هویت ایرانی برپا شده است.

گودرزی افزود: حضور ۴۰ هنرمند صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف، فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان قزوینی و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان بین‌المللی فراهم کرده است.

نمایشگاه صنایع‌دستی قزوین در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد

او با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در توسعه دیپلماسی فرهنگی اظهار کرد: دانشجویان خارجی که در ایران تحصیل می‌کنند، می‌توانند سفیران مناسبی برای معرفی فرهنگ و هنر کشورمان در سراسر جهان باشند و برگزاری چنین رویدادهایی نقش مؤثری در معرفی صنایع‌دستی ایرانی به جامعه جهانی دارد.

این نمایشگاه به مدت دو روز، ۸ و ۹ تیرماه، از ساعت ۱۰ تا ۲۰ در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040900656
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

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