بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این نمایشگاه با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان، مدیر مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه و جمعی از دانشجویان غیرایرانی و هنردوستان روز دوشنبه 8 تیرماه 1405، گشایش یافت.
میثاق گودرزی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین در حاشیه این مراسم گفت: این نمایشگاه با هدف حمایت از هنرمندان و معرفی ظرفیتهای ارزشمند صنایعدستی استان، تقویت تعاملات فرهنگی و آشنایی دانشجویان بینالمللی با هنر، فرهنگ و هویت ایرانی برپا شده است.
گودرزی افزود: حضور ۴۰ هنرمند صنایعدستی در رشتههای مختلف، فرصت مناسبی برای نمایش توانمندیهای هنرمندان قزوینی و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان بینالمللی فراهم کرده است.
او با اشاره به نقش دانشگاهها در توسعه دیپلماسی فرهنگی اظهار کرد: دانشجویان خارجی که در ایران تحصیل میکنند، میتوانند سفیران مناسبی برای معرفی فرهنگ و هنر کشورمان در سراسر جهان باشند و برگزاری چنین رویدادهایی نقش مؤثری در معرفی صنایعدستی ایرانی به جامعه جهانی دارد.
این نمایشگاه به مدت دو روز، ۸ و ۹ تیرماه، از ساعت ۱۰ تا ۲۰ در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) برای بازدید علاقهمندان دایر است.
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