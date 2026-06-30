بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵در خصوص تایید ۲ طرح گردشگری در این جلسه گفت: طرح احداث مجتمع گردشگری عمومی در شهرستان آوج و واحد پذیرایی سنتی در شهرستان قزوین پس از بررسیهای کارشناسی، موفق به اخذ تأیید کمیسیون شدند که این موضوع زمینه را برای آغاز مراحل اجرایی این طرحها فراهم میکند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند شهرستان آوج در حوزه گردشگری افزود: آوج با برخورداری از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، از مناطق مستعد توسعه گردشگری استان به شمار میرود و اجرای مجتمع گردشگری عمومی در این شهرستان میتواند نقش مؤثری در افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری ایفا کند.
او تأکید کرد: ایجاد واحدهای پذیرایی و خدماتی استاندارد، از مهمترین زیرساختهای توسعه گردشگری است و دستور استاندار قزوین برای تسریع در بررسی طرح های گردشگری، گامی ارزشمند در مسیر تکمیل زنجیره خدمات گردشگری استان محسوب میشود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین در ادامه ابراز امیدواری کرد: با استمرار این رویکرد حمایتی و تعامل سازنده دستگاههای اجرایی، روند اجرای طرحهای گردشگری در استان شتاب بیشتری گرفته و زمینه تحقق اهداف توسعه گردشگری و افزایش اشتغال در مناطق مختلف استان فراهم شود.
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