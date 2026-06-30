به‌گزارش خبرنگار میراث آریا؛ سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قزوین روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در این نشست با اشاره به تأکیدات وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر همکاری همه‌جانبه ادارات کل استانی در برگزاری این مراسم گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با تمام ظرفیت‌های خود در کنار ستاد پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید قرار دارد و آمادگی کامل برای اجرای مأموریت‌های محوله را دارد.

سرپرست میراث فرهنگی استان قزوین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی تمامی بخش‌های اداره‌کل افزود: همه معاونت‌ها، واحدها و مراکز تحت پوشش موظف هستند با حداکثر توان در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت داشته باشند و خدمات شایسته‌ای به زائران و مردم ارائه کنند.

مهدوی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تأسیسات گردشگری، مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و سایر فعالان حوزه گردشگری برای میزبانی از مردم و برپایی موکب‌های پذیرایی در مسیرهای عبور تأکید کرد و گفت: مشارکت بخش خصوصی در این رویداد ملی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همدلی مردم و فعالان گردشگری خواهد بود.

در این جلسه همچنین بر نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات در تأسیسات گردشگری، آمادگی کامل مراکز تحت پوشش اداره‌کل، فضاسازی مناسب ساختمان اداره‌کل، موزه‌ها، بناهای تاریخی و سایر اماکن وابسته متناسب با ایام مراسم و اجرای دقیق مصوبات ستاد استانی تأکید شد.

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