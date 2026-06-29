به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عقیل مجردی درباره برگزاری آیین دیرینه تعزیه‌خوانی در روستای باستانی قلعه‌خان سملقا گفت: روستای قلعه‌خان که به دلیل وجود تپه باستانی خود، از کهن‌ترین سکونتگاه‌های شمال شرق ایران با قدمتی بالغ بر هشت هزار سال محسوب می‌شود، بار دیگر با اجرای آیین تعزیه‌خوانی، شکوه میراث فرهنگی و مذهبی خود را به نمایش گذاشت.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سملقان ادامه داد: این روستا که از نظر باستان‌شناسی دارای جایگاه ویژه‌ای در تاریخ استقرار انسان در منطقه است، از دیرباز خاستگاه آیین‌های اصیل فرهنگی و مذهبی بوده است.

او افزود: پیشکسوتان و هنرمندان متعهد تعزیه‌خوانی، نقش کلیدی در اجرای این هنر آیینی داشتند که نسل به نسل در این منطقه حفظ شده است.

مجردی خاطرنشان کرد: استمرار این آیین در قلعه‌خان، تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه نمادی از انتقال میراث معنوی از پیشکسوتان به نسل جوان و حفظ هویت فرهنگی منطقه است. حضور گسترده جوانان و علاقه‌مندان در این مراسم، نشان‌دهنده اهمیت پاسداشت آیین‌های سنتی در میان اهالی این منطقه تاریخی و پیوند ناگسستنی آن‌ها با ریشه‌های باستانی خود است.

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