۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

ثبت ۱۰۴ درصدی تعهد اشتغال صنایع‌دستی خراسان شمالی

ثبت ۱۰۴ درصدی تعهد اشتغال صنایع‌دستی خراسان شمالی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، از تحقق ۱۰۴ درصدی تعهد این اداره‌کل در سامانه رصد اشتغال صنایع‌دستی و گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه اشتغال‌زایی صنایع‌دستی اظهار کرد: سامانه رصد اشتغال صنایع‌دستی و گردشگری بستری آنلاین برای ثبت و پیگیری اطلاعات مرتبط با وضعیت اشتغال است و نقش مهمی در پایش دقیق فرصت‌های ایجادشده دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: تعهد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در این سامانه ۷۰۳ نفر بود که با تلاش صورت‌گرفته، ۷۳۰ نفر ثبت اشتغال ایجاد شده است که این میزان معادل ۱۰۴ درصد تحقق تعهد است.

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کد خبر 1405040800543
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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