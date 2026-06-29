به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری با اشاره به عملکرد این ادارهکل در حوزه اشتغالزایی صنایعدستی اظهار کرد: سامانه رصد اشتغال صنایعدستی و گردشگری بستری آنلاین برای ثبت و پیگیری اطلاعات مرتبط با وضعیت اشتغال است و نقش مهمی در پایش دقیق فرصتهای ایجادشده دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: تعهد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی در این سامانه ۷۰۳ نفر بود که با تلاش صورتگرفته، ۷۳۰ نفر ثبت اشتغال ایجاد شده است که این میزان معادل ۱۰۴ درصد تحقق تعهد است.
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