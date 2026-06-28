به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید محمودی‌فر گفت: آیین سنتی و مذهبی تعزیه بنی‌اسد یا بیل‌گردانی همزمان با دوازدهم محرم مصادف با ۶ تیرماه در شهر گرمه با حضور پرشور مردم و عاشقان اهل‌بیت(ع) در فضای معنوی و آیینی منطقه برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرمه با اشاره به جایگاه ویژه این آیین تاکید کرد که بیل‌گردانی یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین مراسم‌های عزاداری در منطقه است که هر ساله در روز دوازدهم محرم، به یاد اقدام قبیله بنی‌اسد در دفن پیکر مطهر شهدای واقعه عاشورا اجرا می‌شود. در این مراسم، عزاداران با به دست گرفتن بیل و ابزارهای نمادین خاکسپاری، صحنه‌ای تکان‌دهنده از دفن شهدای کربلا را بازآفرینی می‌کنند که با نوحه‌خوانی و سوگواری عمیق، ارادت خود را به امام حسین(ع) ابراز می‌دارند.

محمودی‌فر همچنین به اهمیت ثبت ملی این آیین اشاره کرد و گفت: آیین تعزیه بنی‌اسد به دلیل قدمت تاریخی و اصالت فرهنگی، در سال ۱۳۹۰ تحت شماره ۴۲۶ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

او خاطرنشان کرد: این آیین که با مشارکت هیئت مذهبی مسجدالحسن (ع) برگزار می‌شود، نقشی حیاتی در حفظ هویت فرهنگی- مذهبی شهرستان گرمه و انتقال سنت‌های عاشورایی به نسل‌های آینده ایفا می‌کند.

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