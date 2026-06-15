۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹

خانه‌ی تاریخی آرازی قزوین میزبان گردشگران

خانه‌ی تاریخی آرازی قزوین میزبان گردشگران

خانه تاریخی آرازی در قزوین پس از مرمت و احیا به چرخه گردشگری قزوین اضافه شد.

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کد خبر 1405032502211
رویا خلیلی
دبیر محمد آوخ

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