https://www.chtn.ir/x4rr4۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹ کد خبر 1405032502211 فیلم مستند خانهی تاریخی آرازی قزوین میزبان گردشگران خانه تاریخی آرازی در قزوین پس از مرمت و احیا به چرخه گردشگری قزوین اضافه شد. دریافت 62 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405032502211 رویا خلیلی دبیر محمد آوخ برچسبها قزوین خانه تاریخی مرمت و احیا پربینندهترینها جشنواره حال خوب دریاچه ارومیه بازدید از کارگاههای صنایع دستی استان البرز به مناسبت روز جهانی صنایع دستی ششمین جشنواره «طعم امید»، درهای گردشگری را به روی معلولان گشود دیدار مدیرکل میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی
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