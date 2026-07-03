پیش بینی ۱۲۰ موکب و اسکان ۲۰هزار زائر مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران در قزوین

بهگزارش خبرنگار میراث آریا؛ محمدرضا صفیخانی روز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از روند استقرار و فعالیت موکب های بدرقه آقای شهید ایران با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: در آستانه وداع با قائد شهید انقلاب اسلامی مردم سراسر کشور در حال آماده شدن برای حضور در این مراسم عظیم هستند و استان قزوین نیز با تمام ظرفیت پای کار آمده است.
معاون اقتصادی استاندار قزوین افزود: استاندار، نماینده ولی فقیه، فرمانده های نظامی و انتظامی و مجموعه نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی، همگی خود را در این ماموریت بزرگ سهیم میدانند تا شرایط مناسبی برای خدمترسانی به زائرانی که از مسیر استان قزوین عازم تهران خواهند شد، فراهم شود.
صفیخانی تصریح کرد: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده تا زائران در مسیر عبور از استان بتوانند دقایقی استراحت کرده و از خدمات پیشبینیشده در موکبهای بینراهی استفاده کنند.
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: علاوه بر موکبهای مسیر، در سطح شهر قزوین نیز موکبها و اقامتگاههایی برای اسکان و پذیرایی از زائران در نظر گرفته شده که اطلاعرسانی کامل درباره آنها انجام شده است.
او با اشاره به نقش کمیته پشتیبانی در این فرآیند، خاطرنشان کرد: کمیته پشتیبانی ماموریت دارد تا با استفاده از ظرفیتهای مردمی و همچنین امکانات دستگاههای اجرایی، زمینه پشتیبانی کامل از زائران را فراهم کند تا خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
او خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا استان قزوین همچون همیشه سربلند باشد؛ به ویژه در عرصه خدمترسانی به زائران عزیزی که برای وداع و شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید عازم شهرهای تهران و قم هستند.
معاون استاندار در تشریح آخرین آمار موکبهای پیشبینیشده اظهار کرد: در مجموع ۱۲۰ موکب برای خدمترسانی در سطح استان پیشبینی شده که شامل موکبهای شهری و موکبهای مستقر در مسیرهای عبوری است.
صفیخانی خاطرنشان کرد: برای زائرانی که نیاز به اقامت داشته باشند نیز علاوه بر اسکان، پذیرایی کامل در سه وعده غذایی نیز تدارک دیده شده است.
او در خصوص ارایه خدمات بینراهی در سطح مسیرهای ارتباطی استان به تهران، تاکید کرد: در مسیرهای عبوری، پذیرایی مختصر اما مناسب برای زائران در نظر گرفته شده تا مسافران با آرامش و روحیهای مناسب در مراسم باشکوه تشییع حضرت آقا حضور پیدا کنند.
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی مجموعه مدیریتی استان و مشارکت مردم، خدماترسانی شایستهای به زائران انجام شود و قزوین بار دیگر نقش مؤثر خود را در میزبانی از رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی به نمایش بگذارد.
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