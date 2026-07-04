۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴

برگزاری دوره‌های رایگان آموزش سفالگری در خانه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی

برگزاری دوره‌های رایگان آموزش سفالگری در خانه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از آغاز دوره‌های آموزشی رایگان سفالگری در خانه هنرهای دستی و صنایع‌دستی استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ریتا خضرزاده با اشاره به آغاز دوره‌های رایگان سفال‌گری در خانه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: در راستای ترویج و توسعه هنرهای سنتی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای هنری، این دوره‌های آموزشی به‌صورت  رایگان برای دو گروه سنی کودکان و بزرگسالان برنامه‌ریزی شده است. 

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی افزود: این کلاس‌ها با تمرکز بر آموزش تکنیک‌های دستی و همچنین کار با چرخ سفال‌گری طراحی شده‌اند تا هنرجویان با ابعاد مختلف این هنر اصیل آشنا شوند.

او تصریح کرد: خانه هنرهای دستی استان با بهره‌گیری از اساتید مجرب، بستر مناسبی را برای فراگیری هنرهای صنایع‌دستی فراهم آورده است و برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در احیای هنرهای سنتی و غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان در تمامی گروه‌های سنی ایفا کند.

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کد خبر 1405041300870
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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