بهگزارش خبرنگار میراث آریا، ریتا خضرزاده با اشاره به آغاز دورههای رایگان سفالگری در خانه هنرهای سنتی و صنایعدستی آذربایجان غربی اظهار کرد: در راستای ترویج و توسعه هنرهای سنتی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای هنری، این دورههای آموزشی بهصورت رایگان برای دو گروه سنی کودکان و بزرگسالان برنامهریزی شده است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی افزود: این کلاسها با تمرکز بر آموزش تکنیکهای دستی و همچنین کار با چرخ سفالگری طراحی شدهاند تا هنرجویان با ابعاد مختلف این هنر اصیل آشنا شوند.
او تصریح کرد: خانه هنرهای دستی استان با بهرهگیری از اساتید مجرب، بستر مناسبی را برای فراگیری هنرهای صنایعدستی فراهم آورده است و برگزاری چنین دورههایی میتواند نقش مؤثری در احیای هنرهای سنتی و غنیسازی اوقات فراغت شهروندان در تمامی گروههای سنی ایفا کند.
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