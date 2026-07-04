به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، ۱۲ تیرماه در جلسه سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید که به ریاست رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور عمر علی‌پور، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی، سایر مدیران کل دستگاه‌هایی اجرایی فرماندار، امام‌جمعه و ... در فرمانداری چالدران برگزار شد، با تشریح عملکرد و اقدامات این اداره‌کل در این شهرستان اظهار کرد: در راستای توسعه متوازن گردشگری و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر چالدران، ۷ فقره موافقت اصولی جدید شامل دو اقامتگاه بوم‌گردی، سه مجتمع گردشگری، یک هتل و یک سفره‌خانه سنتی با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهتمام دولت برای تقویت پروژه‌های بهره‌برداری شده، افزود: علاوه بر صدور دو پروانه بهره‌برداری برای مرکز تفریحی و سرگرمی آب‌گرم و مجتمع گردشگری آیدانه با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع تبصره ۱۸ به مجموعه آب‌گرم چالدران و ۸ میلیارد تومان تسهیلات نیز به کارگاه کاشی هفت‌رنگ این شهرستان اختصاص یافته است.

او همچنین از آغاز عملیات اجرایی یک مجتمع گردشگری جدید با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

صفری در پایان با اشاره به جایگاه ویژه چالدران در میراث‌فرهنگی کشور، تصریح کرد: این شهرستان دارای ۹۷ اثر ثبت ملی است که در این میان قره‌کلیسا و مراسم مذهبی باداراک (تادئوس مقدس) در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: با توجه به این ظرفیت‌های کم‌نظیر جهانی و ملی چالدران، فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای دو منطقه نمونه گردشگری «قره‌کلیسا» و «مقبره سیدصدرالدین» منتشر شده است تا با ورود بخش خصوصی، شاهد ارتقای سطح خدمات‌رسانی به گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه تاریخی باشیم.

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