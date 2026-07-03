به.گزارش خبرنگار میراث ‌آریا روز پنج شنبه ١١ تیرماه ١۴٠۵، علیرضا مهرگان، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان صومعه‌سرا از آغاز فاز دوم عملیات مرمت و بازسازی بنای تاریخی اسلحه‌خانه میرزا کوچک‌ جنگلی در شهر گوراب‌زرمیخ شهرستان صومعه‌سرا با حضور نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و شهردار گوراب‌زرمیخ خبر داد.

نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر جایگاه تمدنی و مبارزاتی نهضت جنگل، تکمیل این پروژه در سال جاری را گامی راهبردی در راستای ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و تاریخی منطقه دانست.

سعید رحمت زاده، ضمن بررسی دقیق جزئیات عمرانی پروژه، خواستار تسریع در روند مرمتی آن شد و بر ضرورت رعایت دقیق استانداردهای مهندسی همگام با حفظ اصالت و ویژگی‌های تاریخی و معماری بومی منطقه تأکید کرد.

همچنین علیرضا مهرگان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی صومعه‌سرا با تشریح مسیر پیشرفت این پروژه، گزارش جامع و فنی از مراحل ساخت، جدول زمان‌بندی و برآورد اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این بنای ارزشمند را ارائه داد.

شایان ذکر است اسلحه‌خانه تاریخی میرزا کوچک‌ جنگلی در گوراب‌زرمیخ صومعه‌سرا، به عنوان قلب تپنده پشتیبانی نهضت جنگل، تنها موزه اختصاصی کشور در این حوزه به شمار می‌رود که احیا و مرمت آن، فصلی نو در معرفی ایثارگری‌های سردار بزرگ جنگل و یارانش به نسل‌های امروز و فردا خواهد گشود.

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