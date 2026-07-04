۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان:

پلازای شهری آمادگاه اصفهان مرمت و ساماندهی می‌شود

پلازای شهری آمادگاه اصفهان مرمت و ساماندهی می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان مرمت و ساماندهی پلازای شهری مقابل هتل عباسی (کاروانسرای تاریخی عباسی) واقع در خیابان آمادگاه اصفهان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز جمعه ۱۲ تیرماه، نشست شورای عالی بافت تاریخی شهر اصفهان باهدف حفاظت از میراث تاریخی اصفهان، با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌منظور بررسی و تصمیم‌گیری برای مهم‌ترین برنامه‌های حفاظت، ساماندهی و احیای عرصه‌های تاریخی شهر برگزار شد.

امیر کرم‌زاده، در حاشیه این نشست گفت: در این نشست روند اجرای عملیات‌های مرمتی در سطح شهر اصفهان بررسی و به‌منظور تسریع در اجرای این عملیات‌ها برنامه‌ریزی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: از مهم‌ترین مصوبات این نشست، ساماندهی و مرمت پلازای شهری مقابل هتل عباسی بود.

او افزود: بر این اساس، شهرداری اصفهان با نظارت و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، عملیات ساماندهی و مرمت این پلازای ثبت ملی را با رعایت ضوابط و الزامات حفاظت از میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار خواهد داد.

کرم‌زاده تصریح کرد: اعضای شورای عالی بافت تاریخی شهر اصفهان در این نشست بر تداوم همکاری‌های مشترک میان مدیریت شهری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌منظور حفاظت از بافت تاریخی، صیانت از آثار ثبت‌شده و ارتقای کیفیت فضاهای تاریخی و گردشگری شهر تأکید کردند.

گفتنی است پلازای آمادگاه اصفهان واقع‌شده در روبروی هتل عباسی، از آثار معماری معاصر اصفهان که به شماره ۳۱۹۴۵ در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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کد خبر 1405041300897
سعید احمدی
دبیر مهدی ارجمند

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