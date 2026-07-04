به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز جمعه ۱۲ تیرماه، نشست شورای عالی بافت تاریخی شهر اصفهان باهدف حفاظت از میراث تاریخی اصفهان، با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌منظور بررسی و تصمیم‌گیری برای مهم‌ترین برنامه‌های حفاظت، ساماندهی و احیای عرصه‌های تاریخی شهر برگزار شد.

امیر کرم‌زاده، در حاشیه این نشست گفت: در این نشست روند اجرای عملیات‌های مرمتی در سطح شهر اصفهان بررسی و به‌منظور تسریع در اجرای این عملیات‌ها برنامه‌ریزی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: از مهم‌ترین مصوبات این نشست، ساماندهی و مرمت پلازای شهری مقابل هتل عباسی بود.

او افزود: بر این اساس، شهرداری اصفهان با نظارت و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، عملیات ساماندهی و مرمت این پلازای ثبت ملی را با رعایت ضوابط و الزامات حفاظت از میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار خواهد داد.

کرم‌زاده تصریح کرد: اعضای شورای عالی بافت تاریخی شهر اصفهان در این نشست بر تداوم همکاری‌های مشترک میان مدیریت شهری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌منظور حفاظت از بافت تاریخی، صیانت از آثار ثبت‌شده و ارتقای کیفیت فضاهای تاریخی و گردشگری شهر تأکید کردند.

گفتنی است پلازای آمادگاه اصفهان واقع‌شده در روبروی هتل عباسی، از آثار معماری معاصر اصفهان که به شماره ۳۱۹۴۵ در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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