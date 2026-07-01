به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۱۰ تیرماه، جلسه بررسی طرح‌های حفاظتی و برنامه‌های صیانت از بافت تاریخی شهر زواره با حضور علی آذری رئیس اداره حفظ و احیای بناها و محوطه‌های تاریخی کشور، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و مرتضی صادقی شهردار زواره در دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌ها، ظرفیت‌ها، الزامات قانونی و راهکارهای اجرایی حفاظت از بافت تاریخی زواره به‌عنوان یکی از ارزشمندترین بافت‌های تاریخی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در این نشست با تأکید بر ضرورت حفاظت اصولی از بافت تاریخی زواره گفت: در بخش‌هایی از بافت‌های تاریخی باید رویکرد حفاظتی به گونه‌ای باشد که از هرگونه مداخله نامتجانس جلوگیری شود تا اصالت و هویت تاریخی این محدوده‌ها حفظ شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به تجربه برخی شهرهای تاریخی کشور، ادامه داد: ورود ساخت‌وسازهای نامتناسب، افزایش تراکم و بی‌توجهی به ظرفیت معابر تاریخی در برخی شهرها موجب آسیب جدی به ساختار بافت‌های تاریخی شده است، از این رو حفاظت از بافت تاریخی زواره باید بر مبنای حفظ اصالت کالبدی و هویت تاریخی آن دنبال شود.

کرم‌زاده با تأکید بر لزوم مشارکت دستگاه‌های مختلف در فرآیند حفاظت از بناهای ارزشمند بافت تاریخی زواره افزود: برای حفاظت از بناهای شاخص و ارزشمند می‌توان از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های مشترک میان شهرداری، مالکان و میراث‌فرهنگی بهره گرفت تا بخشی از هزینه‌های مرمت و احیا از طریق مشارکت سه‌جانبه تأمین شود.

او همچنین خواستار تفکیک برنامه‌های حفاظتی در حوزه بناهای عمومی و خصوصی شد و تصریح کرد: برای دستیابی به نتایج مؤثر، باید نیازها و الزامات هر یک از این بخش‌ها به صورت جداگانه مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به برخی خلأهای اجرایی در حوزه حفاظت از بافت‌های تاریخی کشور گفت: قانون حفاظت از بافت‌های تاریخی بر جبران حقوق مالکانه شهروندان تأکید دارد، اما به دلیل تدوین نشدن دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط از سوی دستگاه‌های مسئول، بخشی از ظرفیت‌های قانونی این حوزه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

کرم زاده افزود: پیگیری تدوین و ابلاغ این دستورالعمل‌ها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات بافت‌های تاریخی کشور از جمله زواره را برطرف کند و زمینه اجرای کامل قوانین حمایتی را فراهم آورد.

او همچنین از تهیه صورت‌جلسه این نشست برای ارائه به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: پیشنهاد اختصاص اعتبارات ویژه برای اجرای طرح‌های حفاظتی بافت تاریخی زواره و همچنین حمایت از پروژه‌های اولویت‌دار این شهر در قالب مکاتبات رسمی با وزارتخانه پیگیری خواهد شد.

مرتضی صادقی شهردار زواره نیز در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه زواره در حوزه برنامه‌ریزی و حفاظت از بافت‌های تاریخی گفت: زواره نخستین شهر کشور است که توانسته طرح ویژه موضوع ماده ۳ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی را تهیه و اجرایی کند؛ موضوعی که جایگاه این شهر را در میان بافت‌های تاریخی کشور متمایز ساخته است.

شهردار زواره ادامه داد: در استان اصفهان ۳۳ شهر دارای بافت تاریخی هستند، اما زواره به دلیل پیشگامی در تهیه و اجرای طرح ویژه و همچنین تدوین بسته‌های تشویقی برای مالکان و ساکنان بافت تاریخی، از ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به پایلوت ملی حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی برخوردار است.

صادقی با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود در محدوده‌های تاریخی افزود: اجرای ضوابط حفاظتی در بافت تاریخی مستلزم حمایت‌های جدی ملی و استانی است و بدون پیش‌بینی منابع مالی و مشوق‌های مناسب، مدیریت شهری به تنهایی امکان پاسخگویی به تمامی مطالبات این حوزه را نخواهد داشت.

او همچنین خواستار تعیین اولویت ویژه برای زواره در تخصیص اعتبارات ملی و استانی شد و تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، لازم است حمایت‌های مالی و اجرایی لازم برای ادامه روند حفاظت، مرمت و احیای بافت تاریخی زواره در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

صادقی تأکید کرد: شهرداری زواره آمادگی کامل دارد تا در کنار اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان و مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی در اجرای طرح‌های مرمتی، ساماندهی و احیای بافت تاریخی همکاری کند و از تمامی ظرفیت‌های مدیریت شهری در این مسیر بهره گیرد.

در پایان این نشست مقرر شد اولویت‌بندی پروژه‌های حفاظتی و مرمتی بافت تاریخی زواره با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، شهرداری زواره و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان انجام شود و پیشنهادهای اعتباری و حمایتی برای طرح در سطح ملی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارائه شود.

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