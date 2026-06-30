نخستین دفتر خدمات گردشگری ویژه بازنشستگان در سنندج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نخستین دفتر خدمات گردشگری ویژه بازنشستگان با عنوان سرای امید زندگی که با حضور مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان و جمعی از رؤسای کانونهای بازنشستگی دستگاههای اجرایی در سنندج برگزار شد، گفت: راهاندازی سرای امید زندگی، گامی مهم در راستای توسعه گردشگری اجتماعی و فراهمکردن زمینه بهرهمندی بازنشستگان از خدمات سفر با هزینه مناسب است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان اظهار کرد: سفر و گردشگری نقش مهمی در ارتقای سلامت جسم و روان، افزایش نشاط اجتماعی و امید به زندگی بازنشستگان دارد و فراهمکردن امکان سفر برای این قشر، از برنامههای مورد توجه ادارهکل میراثفرهنگی استان است.
او با اشاره به همکاری این ادارهکل و مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان در راهاندازی این دفتر، افزود: در این مرکز خدمات متنوع گردشگری، از جمله برگزاری تورهای داخلی با قیمت مناسب و برنامههای تفریحی و فرهنگی ویژه بازنشستگان ارائه خواهد شد.
طالبنیا با تاکید بر ظرفیت خانههای امید بازنشستگان برای اجرای برنامههای فرهنگی و رفاهی، عنوان کرد: توسعه چنین خدماتی علاوه بر افزایش نشاط و پویایی بازنشستگان، زمینه حضور فعالتر آنان در برنامههای اجتماعی و گردشگری را فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان یادآور شد: امیدواریم با تداوم همکاری میان دستگاههای اجرایی، زمینه اجرای برنامههای گستردهتر گردشگری برای بازنشستگان استان فراهم شود تا بتوانند با هزینهای مناسب از جاذبههای گردشگری استان و سایر نقاط کشور بهرهمند شوند.
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