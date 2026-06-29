به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست با محمد بختیار حیدریان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، با قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی از برنامههای حوزه میراثفرهنگی، اظهار کرد: سیاستهای حمایتمحور قوه قضاییه، نقش مهمی در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی و پیشگیری از تعرض به این سرمایههای ارزشمند دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: کردستان یکی از استانهای پیشرو در تعامل و همگرایی میان دستگاه قضایی و ادارهکل است و این همکاری، زمینهساز افزایش ضریب حفاظت از آثار تاریخی و تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با میراثفرهنگی شده است.
او با بیان اینکه صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان، مسئولیتی فرابخشی است، عنوان کرد: حفاظت از میراثفرهنگی تنها بر عهده یک دستگاه نیست و تحقق این مهم، نیازمند همکاری، همافزایی و همراهی همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی است.
طالبنیا با اشاره به نقش یگان حفاظت میراثفرهنگی در صیانت از آثار تاریخی استان، یادآور شد: بخش قابل توجهی از اقدامات حفاظتی از طریق یگان حفاظت انجام میشود و این یگان با هماهنگی مستمر با دادسرا و سایر مراجع قضایی، ماموریتهای خود را در زمینه پیشگیری از تخلفات، مقابله با حفاریهای غیرمجاز، جلوگیری از تعرض به آثار تاریخی و حفاظت از میراث ارزشمند استان دنبال میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: تعامل نزدیک میان یگان حفاظت، دادسرا و مجموعه دستگاه قضایی، موجب افزایش سرعت رسیدگی به پروندههای مرتبط با جرائم حوزه میراثفرهنگی شده و نقش مهمی در ارتقای امنیت و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی استان ایفا کرده است.
او بر ضرورت تقویت توانمندیهای تخصصی نیروهای یگان حفاظت تاکید کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و حقوقی برای پرسنل یگان حفاظت، یکی از نیازهای اساسی این مجموعه است و ضمن ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی، کیفیت انجام ماموریتهای حفاظتی و تعامل با مراجع قضایی را افزایش میدهد.
طالبنیا اظهار کرد: امیدواریم با استمرار همکاری، زمینه صیانت موثر از میراثفرهنگی و هویت تاریخی کردستان بیش از پیش فراهم شود.
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