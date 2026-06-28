۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۱

صدور موافقت اصولی برای ۱۱ طرح گردشگری با ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کردستان

صدور موافقت اصولی برای ۱۱ طرح گردشگری با ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کردستان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از صدور موافقت اصولی برای اجرای ۱۱ طرح گردشگری در استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها، زمینه سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی و ایجاد ۱۶۰ فرصت شغلی مستقیم فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری کردستان اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران، ۱۴ طرح گردشگری در کمیته فنی استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

معاون گردشگری کردستان افزود: پس از ارزیابی‌های تخصصی و بررسی شاخص‌های فنی، اقتصادی و اجرایی، برای ۱۱ طرح گردشگری شامل مجتمع‌های پذیرایی، واحدهای پذیرایی و بوم‌گردی در شهرستان‌های مریوان، سنندج، بانه و سروآباد موافقت اصولی صادر شد.

او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها عنوان کرد: مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان است که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

وطن‌دوست یادآور شد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۱۶۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده و ظرفیت خدمات‌رسانی به گردشگران در مناطق مختلف استان افزایش می‌یابد.

معاون گردشگری کردستان، معیارهای اصلی بررسی و صدور مجوز این طرح‌ها را شامل موقعیت مکانی، مساحت زمین، توان مالی سرمایه‌گذار و میزان اشتغال‌زایی بیان کرد و گفت: طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی از حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان برخوردار خواهند شد.

او همچنین با تاکید بر رویکرد حمایتی این اداره‌کل از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری افزود: تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش زمان صدور مجوزها و ارائه مشاوره‌های فنی و کارشناسی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برای حمایت از سرمایه‌گذاران است.

وطن‌دوست با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری استان اظهار کرد: بدون حضور فعال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تحقق اهداف توسعه‌ای در حوزه گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود و بر همین اساس، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در مناطق مستعد استان در دستور کار قرار دارد تا زمینه اجرای طرح‌های متنوع گردشگری، اقامتی و بوم‌گردی بیش از پیش فراهم شود.

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کد خبر 1405040700435
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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