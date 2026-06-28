به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری کردستان اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران، ۱۴ طرح گردشگری در کمیته فنی استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

معاون گردشگری کردستان افزود: پس از ارزیابی‌های تخصصی و بررسی شاخص‌های فنی، اقتصادی و اجرایی، برای ۱۱ طرح گردشگری شامل مجتمع‌های پذیرایی، واحدهای پذیرایی و بوم‌گردی در شهرستان‌های مریوان، سنندج، بانه و سروآباد موافقت اصولی صادر شد.

او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها عنوان کرد: مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان است که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

وطن‌دوست یادآور شد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۱۶۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده و ظرفیت خدمات‌رسانی به گردشگران در مناطق مختلف استان افزایش می‌یابد.

معاون گردشگری کردستان، معیارهای اصلی بررسی و صدور مجوز این طرح‌ها را شامل موقعیت مکانی، مساحت زمین، توان مالی سرمایه‌گذار و میزان اشتغال‌زایی بیان کرد و گفت: طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی از حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان برخوردار خواهند شد.

او همچنین با تاکید بر رویکرد حمایتی این اداره‌کل از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری افزود: تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش زمان صدور مجوزها و ارائه مشاوره‌های فنی و کارشناسی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برای حمایت از سرمایه‌گذاران است.

وطن‌دوست با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری استان اظهار کرد: بدون حضور فعال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تحقق اهداف توسعه‌ای در حوزه گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود و بر همین اساس، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در مناطق مستعد استان در دستور کار قرار دارد تا زمینه اجرای طرح‌های متنوع گردشگری، اقامتی و بوم‌گردی بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/