به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی یونسی‌ رستمی، روز سه‌شنبه ۲تیر ۱۴۰۵ در ادامه حضورهای میدانی خود در مناطق روستایی استان، با همراهی عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران، عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از روستای مهدیرجه و منطقه گردشگری خربزه‌چشمه شهرستان گلوگاه بازدید کرد.

استاندار مازندران در این بازدید با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های رفاهی در کنار بهبود راه‌های دسترسی، اظهار کرد: این اقدامات زمینه‌ساز رونق گردشگری، افزایش حضور مسافران و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای اهالی منطقه خواهد بود.

او همچنین پس از بررسی میدانی وضعیت مسیر دسترسی منطقه، دستورات ویژه‌ای برای آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر خربزه‌چشمه صادر کرد و با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری روستایی، بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

یونسی دستور تأمین بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار و تهیه قیر مورد نیاز پروژه را صادر کرد و مقرر شد عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت مسیر دسترسی منطقه از هفته آینده آغاز شود.

استاندلر مازندران بر تسریع در اجرای پروژه تأکید کرد و گفت روند پیشرفت آن به‌صورت مستمر ارزیابی خواهد شد و شخصاً در بازدیدهای آتی میزان پیشرفت عملیات را بررسی خواهد کرد تا پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

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