بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محسن نژادابراهیم شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ اظهار کرد: در نشست مشترک با فرماندار شهرستان سوادکوه، معاون صنایعدستی ادارهکل، معاون عمرانی فرماندار، شهردار پلسفید و کارشناسان مرتبط، موضوع تعیین عرصه مناسب برای احداث بازارچه دائمی صنایعدستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سوادکوه افزود: در این جلسه، عرصههای پیشنهادی توسط شهردار پل سفید در حریم شهر پل سفید(دوراهی آزادمهر) مورد موافقت قرار گرفت و همچنین مقرر شد طبق دستورات تاکیدی استاندار و پیگیری معاون اقتصادی گردشگری استانداری مازندران، شهرداری زیرآب در اسرع وقت قطعه زمینی به مساحت حداقل یک هزار مترمربع در حریم شهری زیراب را به مدت ۱۵ سال در اختیار ادارهکل میراثفرهنگی قرار دهد تا از طریق پیگیری اعتبارات دولتی، بهرهگیری از ظرفیت صندوقهای حمایتی و یا ورود بخش خصوصی عملیات احداث بازارچه دائمی صنایعدستی در راستای حمایت از هنرمندان و فعالان، رفع دغدغه فروش دست سازهها و ترویج و ترغیب حوزه صنایعدستی انجام شود.
او ادامه داد: همچنین مقرر شد در حوزه استحفاظی شهر پل سفید(دوراهی آزادمهر) بازارچه نیمهتمام مجاور آن عرصه که با سازه LSF احداث شده است، به مدت سه ماه در اختیار اداره صنایعدستی سوادکوه قرار گیرد تا با همکاری شهرداری پلسفید، زمینه برپایی بازارچه موقت صنایعدستی و عرضه محصولات هنرمندان در فصل تابستان فراهم شود.
نژادابراهیم به جاجیم و شهر الاشت به عنوان شهر ملی جاجیم که ثبت ملی شده است به عنوان یکی از ظرفیتی شاخص صنایعدستی استان اشاره کرد و گفت: ۱۸۵ هنرمند و صنعتگر صنایعدستی در رشتههای گلیم، چرم دست دوز، خراطی، لاک تراشی، میناکاری، ترمه، سوخته کاری چوب و کارهای ترکیبی صنایعدستی فعال هستند و هنرمندان صاحب نامی در این شهرستان مشغول بکارند.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان سوادکوه تأکید کرد: ایجاد و راهاندازی چنین بازارچههایی گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان صنایعدستی، توسعه بازار فروش محصولات بومی، محلی و رونق اقتصادی منطقه با ورود گردشگران داخلی و خارجی را در پی خواهد داشت.
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