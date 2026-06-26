به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی محمدی امروز جمعه پنجم خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم مذهبی در اماکن فرهنگی تاریخی و گردشگری اظهار کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی میزبان هیئت‌های مذهبی و دسته‌های عزاداری و مراسم روضه‌خوانی و تعزیه به عنوان میراث‌های معنوی هستند که با حضور پرشور مردم محلی و گردشگران مواجه شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه ادامه داد: یکی از محوری‌ترین برنامه‌های سوگواره شبیه‌خوانی و برگزاری آیین شام غریبان در شب عاشورا که با حضور گسترده عزاداران همراه شد.

محمدی تصریح کرد: چهار رویداد مذهبی در تقویم رویدادهای گردشگری به ثبت رسیده است به‌ویژه مراسم آیینی و سنتی علم بندان، نخل گردانی، دور علم و حسن‌حسین در مناطق کدکن و روستاهای رودمعجن، حصار، بکاول و رزگ که از سنت‌های ویژه ایام محرم در روستاهای گردشگرپذیر است که با شور و شعور زیادی برگزار شد.

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