به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی محمدی امروز جمعه پنجم خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم مذهبی در اماکن فرهنگی تاریخی و گردشگری اظهار کرد: اقامتگاههای بومگردی میزبان هیئتهای مذهبی و دستههای عزاداری و مراسم روضهخوانی و تعزیه به عنوان میراثهای معنوی هستند که با حضور پرشور مردم محلی و گردشگران مواجه شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت حیدریه ادامه داد: یکی از محوریترین برنامههای سوگواره شبیهخوانی و برگزاری آیین شام غریبان در شب عاشورا که با حضور گسترده عزاداران همراه شد.
محمدی تصریح کرد: چهار رویداد مذهبی در تقویم رویدادهای گردشگری به ثبت رسیده است بهویژه مراسم آیینی و سنتی علم بندان، نخل گردانی، دور علم و حسنحسین در مناطق کدکن و روستاهای رودمعجن، حصار، بکاول و رزگ که از سنتهای ویژه ایام محرم در روستاهای گردشگرپذیر است که با شور و شعور زیادی برگزار شد.
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