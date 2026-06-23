به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیر حاجی عباسی امروز سهشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جمعی از عکاسان و هنرمندان این کانون با حضور در نیشابور، جلوههایی از تاریخ، فرهنگ، هنر و زندگی مردم این شهر کهن را در قاب دوربین خود ثبت کردند.
مدیرعامل کانون عکس مشهد افزود: در این برنامه هنری، ۳۲ نفر از هنرمندان و عکاسان کانون عکس انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر مشهد از مجموعه تاریخی کاروانسرای شاه عباسی، موزه باستانشناسی، بازار تاریخی سرپوشیده نیشابور، مشاغل و پیشههای سنتی، آرامستان بهشت فضل، دهکده چوبی و آرامگاه حکیم عمر خیام بازدید و عکاسی کردند.
او با اشاره به جایگاه نیشابور به عنوان شهری با پیشینهای غنی در عرصه فرهنگ و تمدن گفت: حضور هنرمندان عکاس در این شهر، فرصتی ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری نیشابور به شمار میرود و آثار خلق شده میتواند در شناساندن این دیار به مخاطبان گستردهتر نقش مؤثری ایفا کند.
حاجی عباسی افزود: هنرمندان حاضر در این گشت عکاسی، پس از ثبت تصاویر از آرامگاه حکیم خیام، با خوانش اشعاری از دیوان این شاعر و اندیشمند نامدار ایرانی، طی مراسمی کوتاه و صمیمی، یاد و مقام این چهره برجسته ادب و فلسفه ایران را گرامی داشتند و به او ادای احترام کردند.
مدیرعامل کانون عکس مشهد تصریح کرد: مدیریت این گشت عکاسی بر عهده احسان لعلشاطری و مهمان ویژه و افتخاری عکاس پیشکسوت شهر مشهد قدیر وقاری بود و این برنامه در فضایی صمیمی و با هدف توسعه فعالیتهای هنری و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری نیشابور برگزار شد.
او گفت: امیدواریم تداوم چنین برنامههایی زمینهساز حضور بیشتر هنرمندان و فعالان فرهنگی در نیشابور و معرفی هرچه شایستهتر این شهر تاریخی و تمدنی در سطح کشور باشد.
حاجی عباشی افزود: از همکاری اداره روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی بابت هماهنگی قدردانی کرد.
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