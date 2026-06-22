به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز دوشنبه اول تیر ماه ۱۴۰۵ با تشریح این دستاورد ملی اظهار کرد: ثبت این رویدادها در تقویم ملی، در واقع یک برندسازی استراتژیک برای گناباد است، ما اکنون دارای یک شناسنامه رسمی هستیم که به واسطه آن، میتوانیم غنای آیینی شهر را به شکلی حرفهای به سراسر کشور معرفی کنیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گناباد ادامه داد: ۱۳ رویداد عاشورایی ثبتشده در تقویم رویدادهای کشور شامل مراسم شبیه گردانی و شبیه خوانی نوقاب، مراسم علمگردانی هیأتهای مذهبی گناباد، آیین عاشورایی نخلگردانی نوقاب گناباد، مراسم آیینی برافراشتن پرچم، مراسم آیینی قتلگاه (تعزیه خوانی) روستای حاجیآباد، سوگواره قتلگاه (روستای حاجیآباد)، آئین عاشورایی حسن حسین بیدخت، آیین عاشورایی نخلگردانی ریاب، مراسم سنتی بیبی گلو (بیبیگرد) نوقاب، مراسم آیینی شام غریبان گناباد، مراسم مرثیهخوانی واویلای روستای مند، آیین عاشورایی نخلگردانی قصبه شهر گناباد و آیین نخلبرداری و نخلگردانی روستای رهن گناباد است.
مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه در رابطه با اثرات اقتصادی این ثبتها تصریح کرد: حضور این ۱۳ آیین در تقویم ملی، پتانسیل جذب گسترده گردشگران مذهبی را در بازههای زمانی مشخص فراهم میکند. این امر مستقیم بر ماندگاری گردشگر اثر میگذارد چرا که بازدیدکنندگان برای حضور در این مراسمها، اقامتی شبانه را برنامهریزی میکنند و این موضوع، فرصتی طلایی برای مدیران بومگردیها و مراکز اقامتی شهرستان است تا با بهرهگیری از این ظرفیت، زنجیره ارزش گردشگری و رونق اقتصادی محلی را تقویت کنند.
محمودی قوژدی همچنین بر لزوم ایجاد یک پل ارتباطی مستحکم میان گردشگری و ساختارهای مذهبی تأکید کرد و افزود: هیئتهای مذهبی، حافظان اصلی این آیینها هستند، هدف ما این است که با همکاری این هیئتها و فعالان صنعت گردشگری، این مراسم اصیل را در کنار حفظ وجهه معنوی و قدسیت، به ابزاری برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری گناباد تبدیل کنیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد یاد آور شد: ثبت ۲۴ رویداد در تقویم ملی، گناباد را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی گردشگری استان خراسان رضوی قرار داده و تمامی مدیران و فعالان این حوزه میتوانند از این فرصت برای برندینگ شهر و جذب سرمایهگذاری در بخش گردشگری بهره ببرند.
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