باباگرگر ظرفیت تبدیل شدن به ژئوپارک را دارد/ رونق گردشگری قروه در گرو برگزاری رویدادهای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست تکریم و معارفه سرپرست اداره میراث‌فرهنگی قروه که با حضور فرماندار این شهرستان برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری قروه اظهار کرد: راه‌اندازی خانه صنایع‌دستی قروه، خانه صنایع دستی چهاردولی، تبدیل حمام تاریخی قصلان به موزه سنگ و ساماندهی منطقه باباگرگر از مهم‌ترین برنامه‌های در دست پیگیری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه مطالعات مربوط به باباگرگر در حال انجام است تا این منطقه در آینده به مجموعه‌ای جامع در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شود، افزود: با توجه به ویژگی‌های طبیعی و زمین‌شناختی موجود، این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به ژئوپارک را دارد.

او با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع برخی موانع موجود در باباگرگر، عنوان کرد: با تعامل و همراهی فرمانداری، اداره اوقاف و سایر نهادهای مربوطه، زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت ارزشمند فراهم خواهد شد.

طالب‌نیا با اشاره به موقعیت قروه به عنوان یکی از مبادی ورودی استان کردستان، بر آمادگی این اداره‌کل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی در ورودی شهر ضمن معرفی توانمندی‌های هنرمندان، به رونق اقتصادی منطقه نیز کمک کند.

او یادآور شد: سراب قروه از ظرفیت‌های شاخص گردشگری استان به شمار می‌رود و در صورت واگذاری بهره‌برداری این مجموعه به میراث‌فرهنگی، امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب گردشگری در این منطقه فراهم می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و گردشگری را از مهم‌ترین راهکارهای معرفی جاذبه‌های قروه دانست و بیان کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نقش مهمی در جذب گردشگر، معرفی داشته‌های شهرستان و رونق اقتصادی منطقه دارد.

فرماندار قروه هم در این نشست آمادگی مجموعه را برای همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینه‌های مختلف اعلام کرد و خواستار مشارکت این اداره‌کل در ساماندهی و توسعه منطقه گردشگری سراب قروه شد.

در پایان این نشست، محمد مرادی به عنوان سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قروه معرفی و از خدمات ذبیح‌الله امیدی تقدیر شد.

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