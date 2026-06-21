به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان قروه که با حضور دادستان این شهرستان و در آستانه هفته دادگستری انجام شد، با اشاره به اهمیت جایگاه میراث فرهنگی و ضرورت حمایت‌های حقوقی از این حوزه اظهار کرد: میراث‌فرهنگی از جمله بخش‌هایی است که با چالش‌ها و پرونده‌های متعدد قضایی مواجه است و همراهی دستگاه قضایی نقش موثری در حفاظت از آثار تاریخی و جلوگیری از تخریب آن‌ها توسط افراد سودجو دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در گذشته همکاری‌های خوبی میان مجموعه میراث‌فرهنگی و دستگاه قضایی وجود داشته و امیدواریم این تعامل در آینده نیز تقویت شود تا بتوانیم در مسیر صیانت از آثار تاریخی و همچنین توسعه گردشگری شهرستان گام‌های مهمی برداریم.

او با تاکید بر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان قروه یادآور شد: مناطقی که دارای قابلیت تبدیل به سایت‌های گردشگری هستند باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه و حمایت مجموعه قضایی حفظ شده و زمینه بهره‌برداری اصولی از آن‌ها فراهم تا موجبات رونق و پیشرفت گردشگری منطقه ایجاد شود.

طالب‌نیا در پایان این دیدار با اشاره به اهمیت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های میراث‌فرهنگی، پیشنهاد ایجاد یک شعبه ویژه در دادگستری برای رسیدگی اختصاصی به این پرونده‌ها را مطرح کرد و این اقدام را گامی مهم در تسریع روند رسیدگی و تقویت صیانت از آثار تاریخی عنوان کرد.

رییس دادگستری شهرستان قروه هم در این نشست با تاکید بر تعامل و همکاری با مجموعه میراث‌فرهنگی گفت: دستگاه قضایی در چارچوب قانون آمادگی دارد همکاری‌های لازم را برای حفاظت از آثار تاریخی و پیشبرد اهداف مربوط با توسعه گردشگری انجام دهد.

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