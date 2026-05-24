چهارمین موزه مردم‌شناسی کردستان همزمان با هفته میراث‌فرهنگی در روستای تاریخی پالنگان از توابع شهرستان کامیاران افتتاح شد. به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح چهارمین موزه مردم‌شناسی استان که با حضور معاون فرماندار کامیاران، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان در روستای تاریخی پالنگان برگزار شد، با گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی، بر نقش مهم جوامع محلی در حفاظت از میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: حفاظت از شناسنامه هر ملت در گرو صیانت از میراث و گنجینه‌های فرهنگی آن است.