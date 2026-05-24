برگزاری جشنواره سفره کُردی در سنندج به مناسبت هفته میراث فرهنگی

همزمان با هفته میراث‌فرهنگی، جشنواره‌ سفره کرُدی با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان و جمعی از مسئولان استان در این حوزه برگزار شد که هنرجویان در آن ۴۳ نوع غذای بومی‌محلی کردستان را تهیه و ارائه کردند. کارشناس و داور بین‌المللی غذاهای بومی، محلی، ملل و گیاهی، با تاکید بر اهمیت صیانت از غذاهای سنتی کردستان گفت: غذاهای بومی‌محلی تنها یک خوراک نیستند، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، آداب‌ورسوم و میراث ناملموس منطقه به شمار می‌روند که حفظ و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده ضروری است.