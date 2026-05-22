نمایشگاه عکس ایستاده در غبار در سنندج برپا شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا امروز جمعه یکم خرداد با اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته میراثفرهنگی، نمایشگاه عکس ایستاده در غبار با تمرکز بر بناهای تاریخی آسیبدیده در جنگ رمضان، در کاخ موزه خسروآباد سنندج برپاشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان اظهار کرد: در این نمایشگاه ۳۰ قطعه عکس از بناهای تاریخی ارزشمند کشور که در طول دوران جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی_صهیونی، متحمل آسیبهای جدی شدهاند به نمایش درآمده است.
او با بیان اینکه این تصاویر، یادآور مقاومت و پایداری ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن و همچنین ارزش و اهمیت حفاظت از میراثفرهنگی کشور در شرایط بحرانی هستند، افزود: نمایشگاه ایستاده در غبار تا تاریخ ۳ خرداد ماه سالجاری در محل عمارت خسروآباد سنندج پذیرای علاقهمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.
