۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰

نمایشگاه عکس ایستاده در غبار در سنندج برپا شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از برپایی نمایشگاه عکس ایستاده در غبار، همزمان با هفته میراث‌فرهنگی در کاخ موزه خسروآباد سنندج خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا امروز جمعه یکم خرداد با اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی، نمایشگاه عکس ایستاده در غبار با تمرکز بر بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ رمضان، در کاخ موزه خسروآباد سنندج برپاشده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: در این نمایشگاه ۳۰ قطعه عکس از بناهای تاریخی ارزشمند کشور که در طول دوران جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی_صهیونی، متحمل آسیب‌های جدی شده‌اند به نمایش درآمده است.

او با بیان اینکه این تصاویر، یادآور مقاومت و پایداری ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن و همچنین ارزش و اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور در شرایط بحرانی هستند، افزود: نمایشگاه ایستاده در غبار تا تاریخ ۳ خرداد ماه‌ سال‌جاری در محل عمارت خسروآباد سنندج پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

