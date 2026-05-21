جنگ رمضان حمله به هویت ملی و شیعی ما بود/ تقابلی میان ایرانیت و اسلامیت نیست

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیتالله سیدمحمد سعیدی در دیدار علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی که امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در سالن جلسات شبستان انجام گرفت، ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: شهر مقدس قم قلب تپنده معارف اهل بیت(ع) و پایگاه هویت شیعه است.
وی با بیان اینکه دشمن در جنگ رمضان تلاش کرد هویت ما را نابود کند، مطرح کرد: در این جنگ -به تعبیر قرآن کریم- دشمن کینهها و عقدههای درونی خود را نشان داد و به هویت ملی و شیعی ما حمله کرد.
سعیدی اظهار داشت: ما باید ضمن میراثداری از مواریث فرهنگی و ملی خودمان، کاری کنیم که میراث دینی و معنوی را به دنیا صادر کنیم و نمونهاش همین ۸۰ شب میدانداری و پرچم گردانی که به جاهای دیگر هم تسری یافته است.
وی با اشاره به اینکه در فرهنگ ما تقابلی میان ایرانی بودن و اسلامی بودن نیست، خاطرنشان کرد: باید پیوست فرهنگی و مذهبی میراث همهجا حفظ شود.
امام جمعه قم افزود: باید ضمن میراث داری از مواریث فرهنگی و ملی خودمان، این میراث دینی و ملی را به دنیا صادر کنیم.
وی تصریح کرد: هرگاه میراثی با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی در کشور برجسته شود، رسالت الهی محسوب میشود و در دنیا اثرگذار میشود.
سعیدی از بافت تاریخی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) یاد کرد و گفت: انتظار میرود ضمن حفظ این بافت فرهنگی و اصیل قم توجه ویژهای به آن شود.
وی اضافه کرد: برخی از آثار ملی ما در دست دیگر کشورها است که باید برای بازگرداندن آنها اقداماتی صورت بگیرد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه خود شهر قم یک میراث بزرگ است، یادآور شد: هر کسی که وارد قم میشود با میراث انقلاب اسلامی و مکتب امام راحل باید آشنا شود.
وی با بیان اینکه بیوت شهدای بزرگ قم باید حفظ شود، گفت: حجرههای تاریخی بسیاری در مدارس علمیه قم وجود دارد که میراث فرهنگی به عنوان دستگیری باید توجه ویژهای به آنها داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما