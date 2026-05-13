میز ارتباطات مردمی مدیران در قم

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در میز ارتباطات مردمی مدیران دستگاه‌های اجرایی قم موکب «جان من، ایران من» به صورت مستقیم پاسخگوی مردم بود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در میز ارتباطات مردمی مدیران دستگاه‌های اجرایی قم موکب «جان من، ایران من» به پرسش‌های مردم پاسخ داد و همچنین عظیمه نمازی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم در در میز ارتباطات مردمی مدیران دستگاه‌های اجرایی قم موکب «جان من، ایران من» حضور داشت. این موکب از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم بر پا شده است.