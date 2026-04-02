وداع با پیکر شهید نوجوان در موکب «جان من، ایران من» قم

به ‌گزارش میراث‌آریا، در این آیین معنوی، پدر و برادر این شهید والامقام، خانواده شهداء و مردم ولایتمدار و انقلابی شهر قم حضور داشتند. این مراسم با پوشش زنده برنامه رادیویی «ایران جان» از محل این موکب همراه بود.

پیش از این مراسم، پیکر مطهر شهید حسینی‌مقدم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) طواف داده شد و زائران و مجاوران این بارگاه ملکوتی با پیکر مهطر این شهید نوجوان وداع کردند.

بر اساس این گزارش، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید، امروز پنج‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰ از مسجد امام زین‌العابدین(ع) در چهارراه سجادیه شهر قم، به سمت گلزار شهدای علی‌ابن‌جعفر(ع) انجام می‌شود.

شهید سیدمحمد حسینی‌مقدم در حمله دشمن آمریکایی‌صهیونی به شهر محلات (استان مرکزی) به شهادت رسید.

