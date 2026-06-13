بهگزارش خبرنگار میراثآریا، شاهرخ جهانشاهی پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از بازارچه صنایعدستی که به مناسبت روز جهانی صنایعدستی در مجتمع بازار ساحلی شهرستان نوشهر برگزار شد، ضمن گفتوگو با هنرمندان و غرفهداران، از نزدیک در جریان روند تولید، عرضه محصولات و مسائل و دغدغههای فعالان این حوزه قرار گرفت.
فرماندار شهرستان نوشهر با اشاره به ظرفیتهای صنایعدستی در این شهرستان، افزود: صنایعدستی بخشی از هویت فرهنگی نوشهر است و حمایت از هنرمندان این حوزه، به توسعه گردشگری، اشتغال و رونق اقتصاد محلی کمک میکند.
جهانشاهی همچنین بر ضرورت حمایت از تولیدات بومی و فراهمسازی شرایط مناسب برای عرضه و فروش محصولات صنایعدستی تأکید کرد.
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