به گزارش خبرنگار میراثآریا، امید غنمی، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در سفر به قم از تعدادی ابنیه تاریخی و موزههای این استان بازدید کرد.
همچنین مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ نشستی با بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم داشت و در این نشست پروندههای حقوقی این ادارهکل بررسی شد.
بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در این نشست؛ درباره آخرین وضعیت طرح ساخت موزه جامع و مخزن اشیای تاریخی استان قم گفت: ساخت موزه جامع در برنامه هفتم توسعه پیشبینی و گام نخست این طرح یعنی تأمین زمین، اکنون با همت و تلاشهای شهردار محترم، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قم در واگذاری ۶۵۰۰ مترمربع زمین برای ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی محقق شده است.
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