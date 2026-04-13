به گزارش میراثآریا، سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کشور روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در سفر به استان قم، با بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم دیدار و گفتوگو کرد و نیز از اماکن تاریخی این استان بازدید به عمل آورد.
در این جلسه سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کشور با بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ پیرامون مسائل مرتبط با حفاظت از میراثفرهنگی و اماکن باستانی و تاریخی این استان تبادل نظر و گفتوگو انجام شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کشور در این سفر از مجموعه تاریخی «مقابر گنبد سبز» شهر قم بازدید کرد. این بنای تاریخی، بنا بر اعلام تاریخشناسان مدفن سه تَن از بزرگان اشعری و احیاءکنندگان قم در دوره اسلامی و مربوط به قرن هشتم هجری قمری است و در بلوار شهید روحانی، جنب گلزار شهدای علیابنجعفر(ع) قرار دارد و در ۱۵ دی سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی با شماره ۱۲۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
همچنین در این بازدید سرهنگ احمد قربانی فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان قم، گزارشی از وضعیت ساختار یگان حفاظت میراثفرهنگی این استان و اقدامهای انجامشده ارائه کرد.
